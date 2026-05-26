Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 27 mai 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
26 mai, 2026, 17:53 ET
QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 27 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Période de questions et réponses orales
Heure : 10 h
Lieu : Assemblée nationale, Québec
Étude des crédits budgétaires 2026-2027
Heure : 11 h 15
Lieu : Assemblée nationale, Québec
Conseil des ministres
Heure : 13 h 30
Lieu : Québec, Québec
Étude des crédits budgétaires 2026-2027
Heure : 15 h
Lieu : Assemblée nationale, Québec
Caucus hebdomadaire des députés
Heure : 18 h 30
Lieu : Québec, Québec
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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