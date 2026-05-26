Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 27 mai 2026

QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 27 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période de questions et réponses orales

Heure : 10 h

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Étude des crédits budgétaires 2026-2027

Heure : 11 h 15

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Conseil des ministres

Heure : 13 h 30

Lieu : Québec, Québec

Étude des crédits budgétaires 2026-2027

Heure : 15 h

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Caucus hebdomadaire des députés

Heure : 18 h 30

Lieu : Québec, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]