NOMINATION D'UN NOUVEAU SCIENTIFIQUE EN CHEF DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé à la nomination de M. Jérôme Dupras à titre de scientifique en chef du Québec. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, et le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Chercheur reconnu ici comme à l'international en économie écologique, notamment pour son implication au sein d'une chaire UNESCO, M. Dupras mettra son expertise au service du Québec pour renforcer les liens entre la science, l'innovation et la prise de décision publique.

Titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université de Montréal et d'un postdoctorat en biologie de l'Université McGill, M. Dupras possède un parcours remarquable qui témoigne de sa rigueur, de sa crédibilité scientifique, de sa capacité d'influence et de sa volonté de rendre la science accessible à la société. Il se distingue par son expérience alliant excellence scientifique, engagement public et mobilisation.

Le scientifique en chef joue un rôle central pour appuyer le gouvernement dans ses décisions et assurer le rayonnement de la recherche québécoise. À l'issue d'un processus de sélection rigoureux, la candidature de M. Dupras a été retenue pour assumer ce mandat stratégique.

Citations :

« La science occupe un rôle essentiel dans le développement et l'avancement du Québec. Avec M. Jérôme Dupras, nous accueillons un scientifique en chef capable de rapprocher la recherche encore davantage de l'action gouvernementale et de la population québécoise, notamment grâce à ses grandes qualités de vulgarisateur. Son expertise, sa vision et sa capacité à mobiliser les milieux scientifiques seront des atouts précieux. Sa nomination est une excellente nouvelle pour l'avenir de la recherche au Québec et pour l'esprit d'innovation. Je tiens également à saluer le travail remarquable de M. Rémi Quirion. Depuis 2011, il a contribué d'une manière exceptionnelle à renforcer la place de la science dans nos institutions et par-delà nos frontières. M. Quirion aura été un grand serviteur de l'État et de la science. Nous lui devons beaucoup de reconnaissance pour toutes ses années d'engagement au service de la rigueur, de la connaissance et du bien commun. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Le scientifique en chef joue un rôle stratégique dans l'appui à la prise de décision du gouvernement, notamment sur des enjeux liés à la recherche, à l'innovation et à la formation de la relève. Je me réjouis donc de la nomination de M. Dupras, un leader mobilisateur, doté d'une grande rigueur intellectuelle et d'une forte capacité de vulgarisation, des qualités qui contribueront à renforcer la confiance du public à l'égard de la science. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« C'est avec beaucoup d'humilité et un grand sens des responsabilités que j'accueille cette nomination. La science a un rôle essentiel à jouer pour éclairer les choix collectifs et accompagner le Québec face aux défis économiques, environnementaux et sociaux qui se présentent à nous. Je souhaite contribuer à renforcer les liens entre la recherche, les décideurs publics et la société afin que les connaissances scientifiques continuent d'être au service du bien commun. »

Jérôme Dupras, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

Le scientifique en chef du Québec a pour rôle de conseiller le gouvernement du Québec et de l'informer sur l'état de la science au sujet de multiples enjeux de société. Il fait également rayonner la recherche québécoise au Canada et ailleurs dans le monde, en plus de promouvoir les carrières en recherche et en culture scientifique.

Le scientifique en chef a entre autres pour mandat de : promouvoir le conseil scientifique sur les plans local, régional, national et international, de même que la diplomatie scientifique; favoriser le rapprochement entre la science et la société, et promouvoir la culture scientifique et la science participative; promouvoir l'éthique et une conduite responsable en recherche; agir pour assurer le rayonnement du Québec ailleurs au Canada et à l'étranger, consolider sa position en tant que chef de file dans ce domaine et favoriser le développement de partenariats de recherche internationaux.

Le scientifique en chef est également président-directeur général du Fonds de recherche du Québec, qui soutient le développement stratégique et cohérent de la recherche scientifique au Québec.

Rappelons que la loi prévoit la nomination du scientifique en chef, par le gouvernement, pour un mandat maximal de cinq ans. Le processus de sélection est encadré par règlement. Ainsi, la candidature de M. Dupras a été retenue au terme de la démarche réalisée ce printemps.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Tél. : 367 977-9913, Courriel : [email protected] Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]