Mission à CANSEC 2026 - Le ministre Drainville à Ottawa pour promouvoir les forces du Québec en matière de défense

OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, sera présent au salon commercial CANSEC 2026 aujourd'hui pour promouvoir les intérêts du Québec et les forces de l'écosystème québécois de la sécurité et de la défense. L'objectif : développer davantage ce marché stratégique pour l'économie du Québec.

Lors de cet événement, il sera accompagné de l'émissaire spécial pour le marché de la défense, M. Marc Parent, du président d'Investissement Québec International (IQI), M. Hubert Bolduc, ainsi que d'une délégation composée d'une soixantaine d'entreprises québécoises, dirigée par IQI.

En plus d'échanger avec les dirigeants québécois présents à CANSEC, le ministre aura l'occasion de rencontrer de nombreux représentants d'entreprises internationales actives sur le marché de la sécurité et de la défense afin de mettre la table à d'éventuels partenariats et projets au Québec. Des rencontres sont aussi prévues avec des élus et des représentants gouvernementaux, dont l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État du gouvernement fédéral chargé de l'approvisionnement en matière de défense, dans le but de réaffirmer la volonté du Québec de jouer un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement de ce marché.

Par ailleurs, le ministre prendra la parole lors d'un événement organisé par Chantier Davie en marge de CANSEC afin de mettre en valeur les forces du Québec dans des secteurs stratégiques liés à la défense, dont celui de la construction navale plus particulièrement.

Citations :

« CANSEC, c'est l'occasion de consolider davantage la position du Québec comme partenaire incontournable dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes et internationales de la sécurité et de la défense. Nous possédons une expertise de pointe, des entreprises innovantes et un savoir-faire reconnu pour attirer des investissements chez nous, et je compte bien profiter des rencontres prévues aujourd'hui pour en faire la promotion auprès de nos différents alliés du Canada et de partout dans le monde. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Les événements majeurs comme CANSEC sont des lieux de rencontre entre les donneurs d'ordres et les entreprises. C'est notre rôle, chez Investissement Québec International, de générer ces rencontres et d'accompagner notre délégation pour qu'elle saisisse ces occasions. Il y a une réelle mobilisation dans le marché de la défense, et nous sommes présents pour que les entreprises québécoises et tout le Québec bénéficient de ces retombées économiques. »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

« CANSEC est une vitrine stratégique pour faire rayonner l'expertise québécoise auprès des grands donneurs d'ordres du marché de la défense. Notre présence ici permet de créer des liens concrets, de positionner nos entreprises dans les chaînes d'approvisionnement internationales et d'ouvrir la porte à des occasions d'affaires porteuses pour l'ensemble du Québec. »

Marc Parent, émissaire spécial pour le marché de la défense

Faits saillants :

Le salon CANSEC 2026 présente des technologies, des produits et des services de pointe destinés à des secteurs liés à la sécurité et à la défense, notamment les domaines militaire, naval et de l'aérospatiale. Il s'agit du plus important salon commercial du marché de la défense au Canada.

Le Québec compte plus de 430 entreprises actives dans le marché de la défense. À cela s'ajoutent plus de 900 entreprises et organismes, dont une majorité de PME prêtes à intégrer les chaînes d'approvisionnement.

Rappelons que les nouveaux engagements du Canada auprès de l'OTAN en matière de dépenses militaires sont une occasion pour le Québec de consolider la position de l'industrie de la défense québécoise comme partenaire incontournable du pays dans l'atteinte de ses objectifs.

Le gouvernement fédéral a annoncé une augmentation de ses dépenses en défense de 81,8 milliards de dollars d'ici 2030. La Stratégie industrielle de défense du Canada vise également 70 % de contenu canadien.

Le plan de réarmement de l'Europe représente aussi des investissements de 800 milliards d'euros dans le marché de la défense. Le Canada dispose d'un accès privilégié au programme Security and Action for Europe et peut tirer profit des contrats à venir.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]