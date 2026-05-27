Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 28 mai 2026

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 28 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Allocution lors de l'Assemblée des MRC de la Fédération québécoise des municipalités (prise d'images)

Heure : 8 h

Lieu : Québec, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, du ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, et du ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque.

Les représentants des médias doivent être accrédités auprès de Mme Marie-Ève Dion à l'adresse [email protected].

Allocution lors de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (fermé aux médias)

Heure : 15 h

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]