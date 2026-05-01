Hausse du salaire minimum - Dès aujourd'hui, le taux général du salaire minimum s'établit à 16,60 $ l'heure

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulet, souligne l'entrée en vigueur d'une hausse générale de 3,11 % du salaire minimum qui bénéficiera à plus de 258 900 travailleuses et travailleurs.

Le taux général du salaire minimum est ainsi majoré de 0,50 $ et s'établit à 16,60 $ l'heure dès aujourd'hui. Le salaire minimum payable aux personnes rémunérées au pourboire est majoré de 0,40 $ l'heure pour atteindre 13,30 $.

Quant au salaire minimum payable aux personnes affectées à la cueillette de framboises, il est majoré de 0,15 $ pour atteindre 4,93 $ le kilogramme. Enfin, le salaire minimum des cueilleuses et cueilleurs de fraises est majoré de 0,04 $ pour atteindre 1,32 $ le kilogramme.

Citation

« En raison de l'inflation persistante, cette hausse permet aux travailleuses et aux travailleurs de préserver leur pouvoir d'achat. En quelques années, nous avons fait évoluer le taux général du salaire minimum plus rapidement que l'inflation, dans cet objectif. Cette mesure permet de soutenir les personnes et les familles qui en ont le plus besoin. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

Faits saillants

Depuis 2018, le gouvernement a fait passer le salaire minimum de 12,00 $ à 16,60 $ l'heure, ce qui correspond à une hausse de 4,60 $, soit une augmentation de 38,3 %. Cette hausse est supérieure à celle de l'inflation, qui s'est établie à 27,3 % pour la même période.

Hausses du salaire minimum depuis mai 2019 :

DATE HAUSSE POURCENTAGE

D'AUGMENTATION SALAIRE MINIMUM

EN VIGUEUR Mai 2018 -- -- 12,00 $ Mai 2019 +0,50 $ 4,17 % 12,50 $ Mai 2020 +0,60 $ 4,80 % 13,10 $ Mai 2021 +0,40 $ 3,05 % 13,50 $ Mai 2022 +0,75 $ 5,56 % 14,25 $ Mai 2023 +1,00 $ 7,02 % 15,25 $ Mai 2024 +0,50 $ 3,28 % 15,75 $ Mai 2025 +0,35 $ 2,22 % 16,10 $ Mai 2026 +0,50 $ 3,11 % 16,60 $

Rappelons que la politique gouvernementale sur le salaire minimum vise l'atteinte d'un ratio de 50 % entre ce salaire et le salaire horaire moyen. Cette année, la hausse du salaire minimum permet de maintenir un ratio près de la cible établie.

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SOURCE Ministère du Travail

Source : Jérôme Dufour, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Tél. : 438 518-9207, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, Tél. : 418 643-796, Courriel : [email protected]