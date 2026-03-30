Appui à Technologies Luqia - Québec soutient un nouveau laboratoire d'innovation industrielle en intelligence artificielle et en photonique

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, le ministre des Finances, M. Eric Girard, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation), Mme Céline Haytayan, annoncent un soutien au laboratoire d'innovation industrielle Technologies Luqia (Luqia), créé à la suite du regroupement de l'Institut national d'optique (INO) et du Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM).

Grâce à un appui gouvernemental de plus de 141 millions de dollars et à sa maîtrise de l'intelligence artificielle (IA), de la photonique et de la quantique, Luqia accélérera la recherche et le développement (R-D) ainsi que l'innovation dans des secteurs et des marchés stratégiques comme l'aérospatiale, les sciences de la vie, la défense, les ressources naturelles et le manufacturier. L'organisme pourra également bonifier ses infrastructures en vue d'accroître ses projets industriels et collaboratifs, d'ajouter des espaces pour l'incubateur Quantino et d'accompagner encore plus d'étudiants aux cycles supérieurs.

Le soutien du gouvernement du Québec permettra aussi à Luqia de poursuivre les activités du consortium Confiance IA, qui rassemble des entreprises pour industrialiser des solutions d'intelligence artificielle transparente, éthique, fiable et robuste.

En adaptant ses infrastructures ainsi qu'en renforçant ses activités de recherche et de transfert technologique, ce laboratoire industriel aidera donc les entreprises à développer davantage de technologies novatrices pour améliorer leur compétitivité et contribuer à consolider le leadership du Québec dans des domaines d'avenir.

Citations :

« L'intelligence artificielle est un puissant levier qui transforme notre économie et favorise l'essor de secteurs comme l'aérospatiale, la défense et la fabrication innovante. En soutenant Luqia, notre gouvernement renforce sa position de leader dans ces domaines et s'assure que les entreprises québécoises ont accès à une expertise de pointe en IA et en photonique pour créer des solutions novatrices qui les rendront plus performantes et compétitives. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le budget 2026-2027 de notre gouvernement a confirmé notre volonté de faire de l'innovation un levier central de notre compétitivité. Pour prospérer dans une économie en profonde transformation, le Québec doit pouvoir compter sur des infrastructures de recherche et d'innovation à la hauteur de ses ambitions. L'appui à Luqia s'inscrit dans cette vision : celle d'un Québec plus innovant et plus performant. »

Eric Girard, ministre des Finances

« Montréal connaît une effervescence remarquable en IA, et l'implantation de ce laboratoire d'innovation industrielle en est une démonstration concrète. En soutenant Luqia, notre gouvernement fait un choix clair : celui d'investir dans des secteurs d'avenir qui renforcent la compétitivité de nos entreprises et la position stratégique de notre métropole. C'est exactement ce type d'initiative qui permet à Montréal de se démarquer, d'attirer les talents et de générer des retombées durables pour l'ensemble de la collectivité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Dans le contexte actuel, la transition technologique est incontournable pour maintenir notre productivité et les entreprises québécoises doivent innover pour s'adapter. En aidant Luqia à déployer ses ailes, notre gouvernement permet aux entreprises innovantes d'avoir accès à des infrastructures et à une expertise de haut niveau pour intégrer l'IA, la photonique et la quantique dans leurs pratiques de manière éthique et responsable. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation)

« Ce projet vient renforcer concrètement notre écosystème d'innovation dans la métropole. En misant sur des infrastructures de pointe et sur le transfert vers les entreprises, on donne à nos PME les moyens d'innover, de croître et de rester compétitives. Pour les citoyens de nos quartiers, ça se traduit par plus d'emplois qualifiés, plus de possibilités et un développement économique qui se fait ici, chez nous. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Dans un contexte international instable, il importe d'être souverains en matière de technologies critiques, notamment l'IA et la photonique, qui ouvrent la voie à une nouvelle génération de systèmes capables de capter, d'interpréter, de prédire et d'agir sur des données complexes en temps réel. Luqia s'inscrit dans cette ambition de bâtir un Québec fort, qui passe vite et bien de la recherche aux retombées industrielles. »

Alain Chandonnet, président-directeur général de Technologies Luqia

Faits saillants :

Créé en 2026 à la suite du regroupement des activités de l'Institut national d'optique (INO) et du Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM), le laboratoire d'innovation industrielle Technologies Luqia se situe à la croisée du milieu des études supérieures et des industries. Il réunit 250 experts en IA, en photonique avancée et en technologies quantiques dans ses installations de Québec et de Montréal. Son équipe offre une capacité unique de R-D et de prototypage précommercial performant qui permet de convertir les découvertes issues de l'IA et de la photonique en produits commercialisables. https://www.luqia.ca/

Le soutien gouvernemental octroyé à l'organisme comprend des sommes de 90 342 300 $ pour la bonification de ses infrastructures, de 48 millions de dollars pour la réalisation de ses activités de recherche et de 3 millions de dollars pour poursuivre le fonctionnement du consortium Confiance IA.

Cet appui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI 2 ) 2022-2027, laquelle vise entre autres à favoriser les synergies dans l'écosystème de recherche et à prioriser des secteurs et des technologies à grande portée.

) 2022-2027, laquelle vise entre autres à favoriser les synergies dans l'écosystème de recherche et à prioriser des secteurs et des technologies à grande portée. La SQRI2 prévoit notamment 125 millions de dollars afin d'accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750, Courriel : [email protected]; Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 514 294-2806, Courriel : [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]