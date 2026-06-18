Le tourisme, un moteur de développement économique - Un appui concret du gouvernement du Québec pour le développement touristique de la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, l'adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord et député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, la députée de Duplessis et ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, et Investissement Québec ont annoncé aujourd'hui, à l'occasion d'une visite sur la Côte-Nord, plusieurs soutiens financiers pour le développement de l'économie et de l'offre touristique de la région.

Au total, ce sont 8 154 454 $ qui ont été octroyés pour y générer encore plus de retombées économiques.

Tout d'abord, quatre entreprises touristiques ont reçu des prêts totalisant 6 492 600 $ pour des projets de modernisation et d'acquisition. Ces soutiens sont consentis dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme, administré par Investissement Québec, qui accorde également des fonds propres à l'un de ces projets.

Ensuite, une enveloppe de 1 257 654 $ permettra de reconduire l'entente de partenariat régional entre Tourisme Côte-Nord et le ministère du Tourisme jusqu'en 2028.

Enfin, les élus ont profité de l'occasion pour souligner le financement de 404 200 $ alloué au Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Ce soutien, issu du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, a contribué :

à l'acquisition d'un bateau plateforme permettant de se déplacer sur le fleuve Saint-Laurent plus tôt et tard, autant durant la journée que la saison touristique;

à l'installation d'un système de captation et de diffusion sur le bateau.

Ces investissements aideront à renforcer le secteur touristique nord-côtier, qui participe activement au dynamisme économique de la région. En 2025, on y comptait quelque 355 entreprises représentant 4 053 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 269 millions de dollars sur la Côte-Nord.

Citations :

« Quand on choisit la Côte-Nord comme destination, on découvre bien plus que les magnifiques paysages : on rencontre des gens passionnés, une culture vibrante et un territoire d'exception. Notre gouvernement est fier d'appuyer celles et ceux qui travaillent à faire vivre cette industrie essentielle pour la région. Ces investissements permettront à la Côte-Nord de continuer à accueillir les visiteurs avec la même authenticité et le même caractère qui la distinguent. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Chaque année, des milliers de personnes choisissent de séjourner chez nous, attirées par la qualité de l'accueil et des expériences offertes par nos entrepreneurs touristiques. Le tourisme constitue un pilier essentiel de l'économie locale, et notre gouvernement demeure engagé à accompagner sa croissance, au bénéfice de nos communautés. »

Yves Montigny, adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord et député de René-Lévesque

« Si notre région rayonne d'aussi belle manière, c'est en grande partie grâce au travail de nos entrepreneurs touristiques, au dynamisme de Tourisme Côte-Nord et au soutien constant de notre gouvernement. Je salue leur engagement envers le succès de notre région et je suis heureuse que nous puissions les accompagner dans leurs projets. L'investissement à l'Auberge La cache de Natashquan, un lieu mythique de la Côte-Nord, témoigne notamment de cette volonté de propulser notre offre touristique. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Les entreprises touristiques jouent un rôle clé dans le développement économique du Québec et de ses régions. En les accompagnant dans leurs projets de modernisation, Investissement Québec met à contribution ses outils financiers afin de soutenir leur croissance et leur pérennité. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de la confiance envers le potentiel touristique de la Côte-Nord et permettent de poursuivre le développement d'une offre distinctive, ancrée dans nos forces. Ils contribuent directement à soutenir nos entreprises et à accélérer la structuration de projets porteurs pour l'ensemble du territoire. Ces leviers collectifs renforcent notre capacité à faire rayonner la Côte-Nord et à bonifier l'expérience offerte aux visiteurs. De belles et grandes choses s'en viennent pour la Côte-Nord! »

Joannie Francœur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord

Faits saillants

L'entente de partenariat régional privilégié permettra à Tourisme Côte-Nord de planifier des actions au cours des prochaines années dans le but, entre autres, de favoriser la rétention de la main-d'œuvre et de développer des projets structurants pour la région.

Cette nouvelle entente avec Tourisme Côte-Nord, qui s'échelonne jusqu'en 2028, donnera à l'association touristique régionale les moyens de réaliser les fonctions confiées par le Ministère, soit : la promotion et la commercialisation de la destination; l'accueil, l'information et la signalisation touristiques; le développement et la structuration de l'offre touristique; l'acquisition et la diffusion de données stratégiques.

Elle soutiendra également le développement de l'offre touristique, dans le respect des particularités de la Côte-Nord et des orientations gouvernementales, en matière d'innovation et de tourisme responsable et durable.

Les 45 millions de dollars accordés au PADAT dans les budgets 2025-2026 et 2026-2027 permettent l'engagement d'une enveloppe de prêts totalisant 225 millions jusqu'en 2028-2029.

Les résultats obtenus depuis la création du PADAT en 2013 sont probants : des investissements de plus de 1,6 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique québécoise.

Les résultats obtenus depuis la création du PADAT en 2013 sont probants : des investissements de plus de 1,6 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique québécoise.

Liens connexes

Programme d'appui au développement des attraits touristiques

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

X Facebook YouTube LinkedIn

Programme d'appui au développement des attraits touristiques

(prêts à terme remboursables) Ferme 5 étoiles

et Fjord aventures Acquisition de l'établissement 2 400 000 $ + 1 253 100 $ (fonds propres d'Investissement Québec) Le grand hôtel Baie-Comeau Rénovation et ajout d'un pavillon hôtelier 2 325 000 $ Les écumeurs

du Saint-Laurent Acquisition de l'établissement et renouvellement de l'offre touristique 259 500 $ Auberge La cache Rénovation des chambres et des aires communes 255 000 $

Total : 6 492 600 $

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Josy-Anne Dufour, Communications et relations médias, Tourisme Côte-Nord, Tél. : 418 350-2343, [email protected]