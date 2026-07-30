INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant de nouveaux statuts légaux liés à l'histoire de Montréal

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, et la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, convient les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse, au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, au cours de laquelle une annonce sera faite concernant la désignation d'un événement et d'un lieu historiques.

Date : Samedi 1er août 2026



Heure : 10 h 30



Lieu : Montréal*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 9 h le 1er août à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Sabrina Leroux, Directrice de cabinet adjointe, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 438 494-2118