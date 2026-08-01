Patrimoine culturel : 2 nouvelles désignations pour célébrer avec fierté notre histoire

MONTRÉAL, le 1er août 2026 /CNW/ -- À l'occasion du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce la désignation des Jeux olympiques de 1976 à titre d'événement historique et celle du Parc olympique de Montréal comme lieu historique, et ce, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. La compétition internationale, qui s'est déroulée du 17 juillet au 1er août 1976, a permis de révéler la métropole aux yeux du monde, mais aussi d'illustrer l'audace dont le Québec est capable.

De gauche à droite : Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la ville Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, district Tétreaultville; Nathalie Lambert, quadruple médaillée olympique; Amélie Dionne, ministre du Tourisme; Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal; Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique; Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal

À l'été 1976, Montréal est devenue la première ville canadienne à présenter les Jeux olympiques. La prestigieuse rencontre internationale rassemble 6084 athlètes provenant de 92 pays, dont l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques qui remporte le plus grand nombre de médailles. Mais la véritable vedette des Jeux est une jeune gymnaste roumaine, Nadia Comăneci. Âgée de seulement 14 ans, la sportive marque l'histoire en obtenant 7 notes parfaites et en remportant 5 médailles, dont 3 d'or. Sur place, un peu plus de 3 millions de spectateurs assistent aux prouesses sportives et environ 1 milliard de téléspectateurs suivent les épreuves à travers le monde grâce à une couverture médiatique composée de 5000 journalistes et de 600 photographes accrédités.

C'est l'architecte français Roger Taillibert qui conçoit ce qui deviendra la signature visuelle de Montréal : le stade olympique. En plus de ce bâtiment, le Parc olympique est composé du centre sportif, de l'ancien vélodrome (aujourd'hui connu comme le Biodôme), de l'esplanade, de l'aréna Maurice-Richard et du centre Pierre-Charbonneau. Le site impressionne par sa monumentalité ainsi que par son architecture résolument moderne et audacieuse. Achevé en 1986, le mât du stade devient la tour inclinée la plus élevée du monde.

En plus de faire découvrir certaines disciplines à la population, les Jeux olympiques ont eu une incidence durable sur la pratique sportive au Québec, tant pour les amateurs que pour les athlètes professionnels. Ils ont également permis à Montréal, dans la continuité de l'Expo 67, de s'affirmer parmi les plus grandes villes du monde.

Citations

« Les Jeux olympiques de 1976 ont marqué le Québec et notre mémoire collective. Il s'agit d'un moment phare de notre histoire pendant lequel nous avons célébré des prouesses sportives, mais aussi et surtout, notre savoir-faire et notre audace. Les yeux du monde étaient rivés sur nous et nous avons relevé le défi. Par ces désignations, je reconnais aujourd'hui l'importance qu'ont eue cet événement et ce lieu historique pour notre nation. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Les Jeux olympiques de Montréal ont laissé un paysage touristique exceptionnel. Le Parc olympique est aujourd'hui l'un des sites emblématiques les plus reconnus du Québec et continue d'attirer des visiteurs des quatre coins du monde. Ce patrimoine contribue au rayonnement international de Montréal et renforce l'attractivité touristique de toute la région métropolitaine. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Les Jeux olympiques de 1976 occupent une place à part dans l'histoire de la région métropolitaine. Bien au-delà de l'événement sportif, ils ont façonné l'identité de Montréal, transformé durablement son paysage urbain et contribué à son rayonnement, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Cinquante ans plus tard, leur héritage demeure bien vivant, témoignant de l'audace de notre métropole et de l'empreinte durable qu'ils ont laissée tant dans notre mémoire collective que sur notre territoire. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les Jeux olympiques de Montréal ont inspiré des générations d'athlètes et ont contribué à l'essor de la pratique sportive partout au Québec. Les infrastructures, l'expertise développée et la culture sportive qu'ils ont contribué à bâtir constituent un legs précieux qui continue de soutenir le développement de l'excellence et de l'activité physique dans nos communautés. »

Karianne Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les Jeux olympiques de 1976 font partie de l'ADN de Montréal. Ils ont laissé en héritage des lieux emblématiques, des souvenirs marquants et un sentiment de fierté qui traverse les générations. Cette reconnaissance vient rappeler que le Parc olympique et les Jeux eux-mêmes occupent une place unique dans notre mémoire collective et l'histoire de la métropole. C'est un patrimoine vivant qui continue d'inspirer le dépassement de soi, de rassembler les générations d'aujourd'hui et de demain, et de faire rayonner Montréal ici comme ailleurs dans le monde. »

Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Cette désignation constitue un immense honneur pour le Parc olympique. Elle reconnaît la valeur patrimoniale exceptionnelle de ce lieu emblématique tout en rappelant notre responsabilité de le préserver, de le faire évoluer et de le transmettre aux générations futures. Cinquante ans après les Jeux de Montréal, le Parc olympique demeure un patrimoine vivant qui continue de rassembler et d'inspirer les gens ainsi que d'écrire son histoire. »

Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique

Faits saillants

Depuis 2022 ont été ajoutés au Registre du patrimoine culturel du Québec : 35 sites et immeubles patrimoniaux, ainsi que 21 personnages, 3 lieux et 9 événements historiques.

La désignation du Parc olympique comme lieu historique contribuera encore plus à faire du stade olympique une attraction touristique.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Maude Jutras, Conseillère en communication, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 75024, [email protected]