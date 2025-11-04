Le Québec appuie l'innovation en agriculture

MANSEAU, QC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, annoncent un investissement de plus de 3 millions de dollars pour soutenir la réalisation de neuf projets d'innovation en agritechnologies dans différentes régions du Québec1.

Sélectionnées à la suite du troisième appel de projets d'innovation en agritechnologies, ces initiatives visent à répondre aux grands défis du secteur agricole, tels que la rareté de main-d'œuvre et les gains de productivité. En les appuyant, le gouvernement renforce la résilience des entreprises québécoises et soutient leur transformation durable.

En forte croissance à l'échelle mondiale, le marché des agritechnologies était estimé à plus de 24 milliards de dollars américains en 2024. En misant sur l'innovation, le Québec s'impose stratégiquement pour saisir les retombées économiques, assurer le rayonnement de son savoir-faire et stimuler le développement régional.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit Machinerie Dubois, une des neuf entreprises retenues, en contribuant activement au dynamisme économique du Centre-du-Québec grâce au soutien reçu. Celle-ci incarne parfaitement le repreneuriat local, en jouant un rôle clé dans le développement de technologies innovantes.

Citations :

« En plus d'apporter des solutions novatrices à divers enjeux agricoles, les agritechnologies permettent aux entreprises d'être plus productives, plus résilientes et plus respectueuses de l'environnement. C'est leur compétitivité et celle de notre secteur agricole qui dépendent du développement de ces technologies de pointe pour prospérer. Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à ces neuf projets porteurs. »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Notre secteur agroalimentaire fait face à des attentes élevées en matière de productivité, de bilan environnemental et de qualité des aliments. Pour relever ces défis, il est essentiel que nos entreprises agricoles puissent compter sur des solutions innovantes et adaptées à leur réalité. Je suis fier de constater la mise en place, à travers ces neuf projets, d'un écosystème industriel dynamique en agritechnologies qui favorise autant la conception que l'adoption de technologies au service de la pérennité de nos fermes. Félicitations! »

Donald Martel, m inistre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et m inistre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Les agritechnologies consistent en des solutions technologiques innovantes destinées au secteur agricole. Elles intègrent un éventail de composants provenant notamment de technologies de pointe, telles que les technologies numériques, la robotique, l'automatisation ou les biotechnologies.

L'aide financière est issue du programme Innovation, volet 1 - Soutien aux projets d'innovation, qui appuie notamment les entreprises québécoises dans le développement de nouvelles technologies. Ce programme est administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Les projets d'innovation peuvent viser le développement et le prototypage, la démonstration en situation réelle d'utilisation et la vitrine technologique de produits ou procédés innovants destinés à répondre aux enjeux actuels du secteur agricole.

L'appel de projets d'innovation en agritechnologies répond aux objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027, qui vise à soutenir les investissements et la commercialisation des innovations en entreprise.

1 Le détail est présenté en annexe.

Annexe - Détail du financement

Entreprise Région Projet Coût Subvention Solutions Circulus agtech Montréal Fertigation de précision à base de fumier minéralisé dans le maïs en grain 840 004 $ 348 498 $ Écoboeuf



Nexx Énergie Abitibi-Témiscamingue



Capitale-Nationale Technologie de valorisation du fumier solide et des résidus forestiers 380 897 $ 190 449 $ ESM Industries Chaudière-Appalaches Ramassage et mise en cage de volailles vivantes 988 793 $ 296 638 $ Équipements Frontmatec Chaudière-Appalaches Découpe automatisée de bœuf - I 1 699 368 $ 324 324 $ Les industries Harnois



Alliance Solutions & maintenance Lanaudière





Prototypage d'un robot de préhension automatisé pour l'abaissement des crochets de tuteurage de tomates/concombres pour la production en serre commerciale 440 239 $ 185 169 $ JYGA Concept Chaudière-Appalaches Alimentation de précision des truies en lactation assistée par l'apprentissage automatique 882 896 $ 264 868 $ Logiag Montérégie Optimisation de l'utilisation des engrais azotés en agriculture 2 434 940 $ 973 976 $ Machinerie Dubois Centre-du-Québec Rampe à engrais électrique et munie de fonctions avancées orientées vers l'agriculture de précision 766 302 $ 383 151 $ Les productions Bleiz Estrie Mise au point d'un système innovant de traitement des semences visant à améliorer le développement des cultures biologiques et conventionnelles 149 769 $ 74 884 $ Total

8 583 208 $ 3 041 957 $

