Industrie de l'aluminium - Québec soutient une PME de la Gaspésie

CAP-CHAT, QC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, accompagné du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, a profité de son passage en Gaspésie pour annoncer un soutien au Groupe AEM Canada afin qu'il puisse augmenter la production d'alumine de haute pureté à son usine, située à Cap-Chat.

Québec investit 7 millions de dollars et octroie, en collaboration avec Hydro-Québec, environ 10 mégawatts à cette entreprise. Ces deux interventions lui permettront d'accroître sa productivité, d'améliorer la qualité de ses équipements, de diversifier ses marchés d'exportation et de créer plus de cinquante emplois de qualité dans un secteur stratégique et prioritaire en région.

À terme, grâce à l'appui du gouvernement, l'entreprise devrait doubler sa capacité de production et commercialiser son produit à plus grande échelle, ce qui la rendra encore plus compétitive sur le marché industriel international.

Dans le contexte actuel d'incertitude et de tensions commerciales avec les États-Unis, le gouvernement du Québec a lancé sa vision économique : Le pouvoir québécois. Les investissements annoncés aujourd'hui rejoignent les objectifs de cette vision, notamment en soutenant la croissance d'une entreprise d'ici qui est active dans l'industrie de l'aluminium.

Citations :

« L'entreprise visionnaire derrière ce projet d'investissement a fait le choix gagnant de miser sur l'expertise en production de dérivés de l'aluminium développée chez nous, au Québec, et sur l'accroissement de la productivité pour assurer sa place dans un secteur d'avenir. Notre gouvernement est donc fier de soutenir le Groupe AEM Canada, qui participe à rendre notre industrie de l'aluminium encore plus performante tout en stimulant l'économie régionale et en assurant des emplois de qualité aux familles d'ici. »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La production d'alumine de haute pureté fait partie des domaines qui, au même titre que l'éolien ou le récréotourisme, permettent de diversifier davantage l'économie de la Gaspésie. Je me réjouis que le Groupe AEM Canada ait mis en place ce projet porteur, au bénéfice de toute notre région. Grâce à l'appui de notre gouvernement et à l'attribution de mégawatts, cette entreprise du secteur de l'aluminium pourra contribuer encore plus au développement économique et durable de la Gaspésie. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Ce projet est une bonne nouvelle concrète pour Cap-Chat et pour l'ensemble de la Gaspésie. En appuyant cette entreprise, on crée des emplois de qualité ici, chez nous, et on valorise un savoir-faire régional dont nous pouvons être fiers. La Gaspésie a tout le potentiel pour se développer, et ce soutien vient lui donner encore plus d'élan. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Hydro-Québec est fière de contribuer au développement économique du Québec grâce à son énergie renouvelable. Le projet du Groupe AEM Canada à Cap-Chat met à profit notre électricité dans un secteur de pointe. De plus, les efforts déployés par l'entreprise en collaboration avec Hydro-Québec pour optimiser l'efficacité énergétique et la gestion de puissance permettront de décarboner d'autres activités économiques. »

Caroline De Vit, directrice principale - Développement des affaires et performance d'Hydro-Québec

« Le soutien du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec constitue un pilier essentiel de notre stratégie de développement et de croissance. Groupe AEM Canada se démarquera ainsi comme un leader de premier plan dans la production d'une alumine ultrapure carboneutre et dans des secteurs de pointe tels que les saphirs synthétiques, les semi-conducteurs, les matériaux de batteries et les céramiques de spécialité. C'est avec enthousiasme et une forte motivation que nous poursuivrons cette croissance et réaliserons cette vision avec l'appui du gouvernement du Québec, de nos partenaires régionaux et de la communauté de La Haute-Gaspésie. »

Mick Adams, chef de la direction et directeur général du Groupe AEM Canada

Faits saillants :

Le Groupe AEM Canada se spécialise dans la production de dérivés d'aluminium et d'alumine de haute pureté à son usine, située à Cap-Chat, en Gaspésie. Son Centre de développement technique, situé à Montréal, lui permet quant à lui de mettre au point des procédés innovants en lien avec les minéraux industriels.

Rappelons qu'en 2020, le Groupe AEM Canada a acquis les actifs de l'ancienne entreprise Technologies Orbite, dont l'usine de production d'alumine de haute pureté située à Cap-Chat.

L'alumine de haute pureté a de nombreuses applications, notamment dans les domaines de l'électronique, de l'optique et des semi-conducteurs.

Selon une récente étude réalisée par la firme CRU Consulting, il est estimé que le marché de l'alumine de haute pureté devrait connaître un taux de croissance annuel de 18 % d'ici 2028. Cela entraînera de nombreuses occasions d'affaires pour les chaînes d'approvisionnement du secteur de l'aluminium, dont celle du Québec.

Le soutien gouvernemental, sous forme de prêt, est attribué par l'entremise du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement. Il a permis d'appuyer la réalisation de ce projet du Groupe AEM Canada, qui représente des coûts totaux de plus de 27,7 millions de dollars.

La sélection des projets requérant 5 mégawatts et plus est effectuée selon des critères d'analyse, dont les retombées sur l'économie et le développement régional, l'impact environnemental et social, la cohérence avec les orientations gouvernementales ainsi que les capacités techniques de raccordement et les incidences sur le réseau électrique du Québec.

