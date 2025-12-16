AVIS - Heures et jours d'ouverture des commerces pendant le temps des Fêtes

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie souhaite rappeler aux commerçants, aux responsables de centres commerciaux et aux consommateurs les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux pendant le temps des Fêtes 2025-2026.

Mercredi 24 décembre : de 8 h à 17 h

: de 8 h à 17 h Jeudi 25 décembre : fermés

: fermés Vendredi 26 décembre : de 13 h à 21 h

: de 13 h à 21 h Samedi 27 décembre : de 8 h à 17 h

: de 8 h à 17 h Dimanche 28 décembre : de 8 h à 17 h

: de 8 h à 17 h Lundi 29 décembre : de 8 h à 21 h

: de 8 h à 21 h Mardi 30 décembre : de 8 h à 21 h

: de 8 h à 21 h Mercredi 31 décembre : de 8 h à 17 h

: de 8 h à 17 h Jeudi 1 er janvier : fermés

: fermés Vendredi 2 janvier : de 8 h à 21 h

Des conditions particulières s'appliquent aux horaires des établissements d'alimentation (de grande et de petite surface) et des pharmacies. Consultez la page Web sur les heures et les jours d'ouverture des commerces de détail pour en savoir plus.

Dans le cadre des projets pilotes en cours, seuls les commerces non alimentaires des villes de Laval, de Gatineau et de Saint-Georges peuvent ouvrir leurs portes au public, sur une base volontaire, jusqu'à 20 h les samedis et les dimanches. Les commerces non alimentaires des autres villes du Québec demeurent assujettis aux heures normales d'ouverture, incluant les heures d'ouverture en vigueur les samedis et les dimanches, soit de 8 h à 17 h.

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Information : Relations medias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]