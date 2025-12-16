Propulser l'économie du Québec - Québec soutient la croissance et l'exportation des entreprises d'ici

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Christine Fréchette, annonce la réouverture du Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation (PSCE), un levier hautement stratégique pour la croissance des entreprises québécoises. Dans un souci d'encore mieux répondre au contexte économique actuel difficile et de maximiser les retombées des projets de nos entreprises, des modifications ont été apportées au programme.

Grâce au soutien du gouvernement, le PSCE offre aux entreprises de nouvelles occasions d'accroître leurs ventes, d'explorer différents marchés, de s'internationaliser, de diversifier et d'accélérer leurs exportations ainsi que de renforcer leur capacité de commercialisation.

De 2021 à 2024, l'aide accordée par le gouvernement dans le cadre de ce programme a généré plus de 386 millions de dollars d'investissements dans l'économie québécoise.

Citation :

« Dans un contexte économique exigeant, il est plus important que jamais de soutenir les entreprises et les PME québécoises afin qu'elles réduisent leur dépendance au marché américain et développent de nouveaux marchés. Avec le renouvellement du PSCE, notre gouvernement favorise leur essor en leur offrant un accompagnement et un appui financier adaptés à chacune des étapes de leur croissance, de la commercialisation locale jusqu'à l'exportation internationale. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

À partir du 15 janvier 2026, les entreprises pourront soumettre une demande au PSCE dans le cadre du volet 2 - Diversification et consolidation sur les marchés hors Québec (pour le marché canadien) et du volet 3 - Accompagnement spécifique des entreprises à fort potentiel de croissance sur les marchés internationaux.

Administré par Investissement Québec, le PSCE s'adresse aux entreprises à but lucratif, aux entreprises d'économie sociale et aux coopératives non financières.

Plus de 680 000 emplois sont attribuables au commerce extérieur et l'apport de ce dernier est essentiel à la résilience et à l'essor de l'économie du Québec. Chaque dollar d'exportation internationale engendre des retombées économiques de 0,63 $ au Québec.

Au cours des dix dernières années, les exportations internationales et interprovinciales ont représenté en moyenne 46 % du produit intérieur brut du Québec.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Source : Catherine Pelletier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovationet de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144