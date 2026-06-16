Le gouvernement Fréchette présente une stratégie pour le maintien de ses infrastructures publiques

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Eric Girard, a présenté aujourd'hui une stratégie renforcée de maintien d'actifs visant à améliorer durablement l'état des infrastructures publiques du Québec. Lors de sa participation aux États généraux organisés sur le financement des infrastructures, M. Girard et le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, ont également annoncé l'intention d'investir 1 milliard de dollars supplémentaires pour le maintien d'infrastructures municipales d'eau. La stratégie combinera des investissements en maintien d'actifs, à de nouvelles mesures de gestion et de planification afin de réduire le déficit de maintien des infrastructures publiques.

La stratégie d'augmentation progressive des investissements en maintien du parc a déjà permis de relever le niveau d'investissements de 32,3 milliards de dollars depuis six ans. En effet, ces investissements sont ainsi passés de 73,5 milliards de dollars au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031 à 105,8 milliards de dollars au PQI 2026-2036. Malgré cette hausse importante des investissements, le gouvernement Fréchette estime que l'amélioration durable de l'état des infrastructures publiques nécessite également une évolution des façons de faire.

C'est pourquoi le ministre Girard met en place une démarche reposant sur trois axes complémentaires: mesurer, renforcer et prioriser.

MESURER

Le gouvernement améliorera la qualité des données provenant des ministères et organismes afin de mieux évaluer l'état réel des infrastructures publiques. Une attention particulière sera également portée au suivi de l'utilisation des sommes consacrées au maintien du parc ainsi qu'à leur effet concret sur la réduction de la vétusté des actifs.

RENFORCER

Le gouvernement fixera des objectifs clairs de réduction du déficit de maintien d'actifs pour chacun des secteurs d'intervention. En vue du prochain PQI, chaque secteur devra convenir d'un objectif et d'un plan de résorption du déficit de maintien d'actifs.

PRIORISER

Le gouvernement accordera une priorité accrue au maintien des actifs existants afin de freiner la détérioration du parc d'infrastructures publiques. Cette approche nécessitera de faire des choix et de limiter l'ajout de nouveaux projets afin de concentrer les ressources là où les besoins sont les plus pressants.

Grâce à cette démarche, le gouvernement vise à ramener le ratio du déficit de maintien d'actifs sur la valeur de remplacement des actifs entre 6 % et 7 % d'ici 2036, comparativement à un niveau qui avoisine 10 % depuis 2018. Il s'agit d'un indicateur central pour mesurer l'état du parc d'infrastructures publiques.

Pour atteindre cet objectif, différents leviers financiers autres que l'augmentation du PQI devront être employés au cours des prochaines années de manière à respecter la capacité de payer des contribuables.

Un investissement ciblé pour les municipalités

Les infrastructures municipales nécessitent également des investissements soutenus afin d'assurer leur pérennité. À cet égard, le gouvernement prévoit 1 milliard de dollars supplémentaires pour le maintien des infrastructures municipales d'eau prioritaires, afin d'appuyer les municipalités qui font face à des besoins importants de réfection et de modernisation de leurs réseaux. Les modalités associées à cet investissement seront précisées prochainement.

Citations

« Depuis plusieurs années, nous augmentons les investissements consacrés au maintien du parc. Aujourd'hui, nous allons plus loin en nous dotant d'une approche qui nous permettra de mieux mesurer l'état de nos infrastructures, de renforcer nos mécanismes de gestion et de prioriser davantage le maintien des actifs existants. Prioriser la réfection des infrastructures existantes nécessitera de faire des choix difficiles, mais nous travaillerons dans le meilleur intérêt des Québécois en respectant notre objectif de retour à l'équilibre budgétaire au plus tard en 2029-2030 ».

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« L'eau potable est une priorité essentielle pour les villes et villages du Québec. Cette annonce permettra de soutenir divers projets partout au Québec, et ce, dans un avenir rapproché. Les États généraux sont également l'occasion de trouver des solutions concrètes au coût et au financement de nos infrastructures avec le secteur privé. Il faut en faire plus avec l'argent des citoyens. L'état comme les municipalités ».

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Les infrastructures municipales nécessitent des investissements soutenus afin d'assurer leur pérennité.

À cet égard, le gouvernement a l'intention d'investir 1 milliard de dollars supplémentaires sur 10 ans pour le maintien des infrastructures municipales d'eau prioritaires, afin d'appuyer les municipalités qui font face à des besoins importants de réfection et de modernisation de leurs réseaux.

Les modalités associées à cet investissement seront précisées prochainement.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et du ministre responsable des infrastructures, Tél. : 514 294-2806; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382, [email protected]