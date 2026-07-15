Le gouvernement Fréchette annonce un appel de projets dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, annoncent aujourd'hui le lancement d'un appel de projets pour la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées.

S'adressant aux municipalités, cet appel visera à recevoir les projets les plus prioritaires en matière d'infrastructures d'eau. Plus particulièrement, il ciblera des projets admissibles au Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033 qui répondent à des enjeux de santé publique ou de protection de l'environnement. Sont notamment visés les projets liés à la contamination des sources d'eau potable, aux avis d'ébullition de longue durée, aux enjeux d'approvisionnement, aux rejets d'eaux usées ainsi qu'à la mise aux normes d'installations essentielles.

Rappelons que lors des États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales qui se sont tenus en juin dernier, le gouvernement du Québec a annoncé l'ajout d'un milliard de dollars découlant du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) au PRIMEAU 2023-2033. Cette somme s'ajoute à l'enveloppe de 2,4 milliards de dollars initialement réservée au PRIMEAU 2023-2033, ce qui portera l'enveloppe globale de ce programme à 3,4 milliards de dollars.

Par ailleurs, près d'un milliard de dollars supplémentaires ont été annoncés le 2 juillet dernier par la première ministre, Mme Christine Fréchette, pour les infrastructures municipales d'eau par le biais du Financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations (FIERH), en lien avec l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement.

Citations :

« Je suis extrêmement fier d'annoncer aujourd'hui cet appel de projets, qui témoigne de notre engagement à soutenir les municipalités dans la modernisation et le maintien de leurs infrastructures en eau. En investissant dans des réseaux plus fiables, plus sécuritaires et mieux adaptés aux réalités actuelles et futures, notre équipe répond de nouveau présente et pose les gestes nécessaires au bien-être des collectivités. Ces appuis financiers se traduiront par des retombées concrètes et durables dans toutes les régions du Québec. Cela s'ajoute également à notre nouveau programme pour faciliter l'accès à la propriété. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans notre stratégie renforcée de maintien des actifs qui permettra de soutenir les municipalités dans leurs efforts pour améliorer durablement leurs infrastructures, notamment celles liées au traitement de l'eau. Nous sommes conscients que les besoins sont importants, et c'est pourquoi nous agissons sur plusieurs fronts pour offrir aux Québécois des infrastructures de qualité qui répondent pleinement à leurs besoins. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Faits saillants :

Le PRIMEAU 2023-2033 est issu du Plan québécois des infrastructures.

Les municipalités pourront présenter leurs demandes d'aide financière dès l'ouverture d'un appel de projets qui se tiendra du 31 août au 30 octobre prochains.

L'enveloppe d'un milliard de dollars ajoutée au PRIMEAU 2023-2033 découle de l'entente relative au sous-volet des infrastructures liées au logement et à l'éducation postsecondaire du volet provincial et territorial du FBCF entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada afin d'appuyer des projets prioritaires du Québec en matière d'infrastructures.

Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Eric Girard, a présenté, le 16 juin dernier, une stratégie renforcée de maintien d'actifs visant à améliorer durablement l'état des infrastructures publiques du Québec.

Un investissement de près d'un milliard de dollars a été annoncé le 2 juillet 2026 par le gouvernement Fréchette pour une initiative en lien avec les infrastructures municipales d'eau, dans le cadre de la mise en place d'un nouveau volet du FIERH.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Sources :Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, 514 294-2806, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]