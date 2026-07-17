Le ministre des Finances annonce la publication des Comptes publics 2025 ‑ 2026 du gouvernement

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, annonce aujourd'hui la publication des comptes publics du gouvernement pour l'année financière 2025‑2026, qui confirment la résilience de l'économie québécoise et l'amélioration de la situation des finances publiques malgré un contexte économique particulièrement incertain.

Cette publication devancée en juillet constitue une avancée importante. Elle témoigne de la volonté du gouvernement d'offrir aux Québécois une reddition de compte transparente et rapide, ce qui situe le Québec parmi les meilleures provinces au Canada à ce chapitre.

Les états financiers consolidés du gouvernement pour l'année financière terminée le 31 mars 2026 présentent un déficit comptable de 5,5 milliards de dollars, correspondant à 0,9 % du PIB. Il s'agit d'un résultat nettement meilleur que prévu, alors que le budget 2025-2026 prévoyait un déficit comptable de 11,4 milliards de dollars dans un contexte marqué par les tensions commerciales avec les États-Unis et une forte incertitude économique.

Cette amélioration reflète la résilience de l'économie québécoise ainsi que la gestion prudente des finances publiques. En comparaison des résultats projetés ou publiés ailleurs au Canada, le Québec afficherait le deuxième plus faible déficit comptable en proportion de son PIB.

Au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire, soit après les versements au Fonds des générations de 2,3 milliards de dollars, le déficit budgétaire s'établit à 7,8 milliards de dollars, ou 1,2 % du PIB.

Depuis la publication des résultats préliminaires, le 11 juin dernier, le déficit comptable et le déficit budgétaire ont été révisés à la hausse de 606 millions de dollars en raison de la mise à jour de certaines données relatives aux revenus fiscaux et aux transferts fédéraux.

Les revenus ont progressé de 2,8 % par rapport à 2024-2025, principalement grâce à la croissance des revenus fiscaux découlant de la vigueur de l'activité économique. En excluant le versement exceptionnel de 1,7 milliard de dollars reçu en 2024-2025 relativement à l'entente sur le tabac, la croissance des revenus atteint 3,9 %.

Les dépenses ont augmenté de 2,9 %, principalement en raison de la rémunération dans le réseau de la santé, de la hausse du coût des médicaments, de la création et de la conversion de places subventionnées en garderie ainsi que de paiements anticipés liés à certains projets de transport collectif.

Ces résultats s'inscrivent dans la poursuite du retour graduel à l'équilibre budgétaire annoncé par le gouvernement. Ils démontrent que cette démarche produit déjà des résultats concrets malgré un contexte économique difficile.

Conformément aux dispositions de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A‑6.001), les comptes publics seront déposés à l'Assemblée nationale dans les 15 jours suivant la reprise des travaux.

Citation :

« Les comptes publics démontrent que le Québec a obtenu de meilleurs résultats que prévu malgré un contexte économique particulièrement exigeant. Ils témoignent de la résilience de notre économie et confirment le bien-fondé de notre démarche de retour graduel à l'équilibre budgétaire et de maintien d'un haut niveau d'investissement dans nos infrastructures, au bénéfice des Québécois. Nous continuerons de gérer les finances publiques de manière prudente et responsable.

Les résultats projetés ou publiés ailleurs au Canada montrent également que le Québec se distingue avec le deuxième plus faible déficit comptable en proportion de son PIB. Cette position témoigne de la solidité de nos finances publiques et nous donne les moyens de poursuivre nos investissements dans les priorités du Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

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Les Comptes publics 2025-2026 peuvent être consultés sur Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et du ministre responsable des infrastructures, Tél. : 514 294-2806; Information : Relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382, [email protected]