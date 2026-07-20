Semaine nationale de prévention de la noyade - Le gouvernement du Québec rappelle l'importance de la sécurité entourant les piscines résidentielles

QUÉBEC, le 20 juill. 2026 /CNW/ - Pour souligner la 33e Semaine nationale de prévention de la noyade, qui se tient du 19 au 25 juillet sur le thème « Être bien préparé, c'est la base de la sécurité », le gouvernement rappelle l'importance de la sécurité autour des piscines résidentielles. Il invite donc les propriétaires à s'assurer que leurs installations respectent les normes en vigueur et à adopter des comportements préventifs.

Les piscines résidentielles représentent un environnement à risque, particulièrement pour les jeunes enfants. Un accès contrôlé, conforme aux normes réglementaires, et une surveillance accrue permettent de renforcer la sécurité autour des piscines résidentielles.

Des mesures de sécurité essentielles

Les propriétaires de piscine doivent s'assurer que leurs installations respectent la réglementation en vigueur et, au besoin, effectuer les correctifs nécessaires. La sécurité autour de l'eau repose aussi sur la vigilance constante des adultes et l'adoption de bonnes pratiques de prévention. Une enceinte conforme, munie d'une porte à fermeture et à verrouillage automatiques, constitue une mesure essentielle pour prévenir les accès non supervisés et, ainsi, réduire les risques de noyade.

Faits saillants :

Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles vise essentiellement à limiter l'accès des jeunes enfants aux piscines résidentielles par certaines mesures telles que l'installation d'une enceinte munie d'une porte de sécurité se refermant et se verrouillant automatiquement.

vise essentiellement à limiter l'accès des jeunes enfants aux piscines résidentielles par certaines mesures telles que l'installation d'une enceinte munie d'une porte de sécurité se refermant et se verrouillant automatiquement. Ce règlement s'applique à toutes les piscines résidentielles extérieures, qu'elles soient creusées, semi-creusées, hors terre ou démontables (gonflables ou autres).

Les municipalités sont responsables de l'application du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et de la délivrance d'un permis pour la construction d'une piscine ou d'une installation connexe (clôture, terrasse, plateforme, etc.).

et de la délivrance d'un permis pour la construction d'une piscine ou d'une installation connexe (clôture, terrasse, plateforme, etc.). La Semaine nationale de prévention de la noyade, une initiative de la Société de sauvetage du Québec, vise à sensibiliser la population aux risques liés aux activités aquatiques et à promouvoir des comportements sécuritaires. Pour en savoir plus sur les mesures de sécurité à adopter, visitez le site de la Société de sauvetage du Québec.

Liens connexes :

Pour en apprendre davantage sur les mesures de sécurité à respecter lors de la mise en place d'une piscine résidentielle ou pour une installation existante, visitez le www.québec.ca/piscinesrésidentielles.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]