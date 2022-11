Le gouvernement du Québec soutient Mundial Montréal et M pour Montréal

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer un montant global de 204 017 $ pour la tenue de Mundial Montréal, qui se déroule à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 18 novembre, et de M pour Montréal, qui aura lieu du 16 au 19 novembre prochains.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Alors que Mundial Montréal offre une vitrine aux musiques du monde, M pour Montréal met en lumière la scène musicale émergente. Ces deux rendez-vous constituent un tremplin vers l'international pour des centaines d'artistes d'ici et d'ailleurs grâce à la présence de nombreux professionnels de l'industrie.

Citations :

« Plus que des festivals, M pour Montréal et Mundial Montréal sont tous deux des événements novateurs consacrés à la découverte et à la promotion de la relève de la scène musicale. Les liens que Mundial Montréal et M pour Montréal permettent de nouer favorisent le développement de carrières ainsi que le rayonnement de notre culture. Les concerts ouverts au public donnent lieu à de belles rencontres pour les nombreux spectateurs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Mundial Montréal et M pour Montréal sont deux événements où l'on célèbre à la fois la richesse, la diversité et la relève de la scène musicale montréalaise. Le gouvernement est présent pour appuyer ces rendez-vous professionnels qui génèrent des retombées concrètes pour les acteurs de cette industrie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne ces deux rendez-vous musicaux qui contribuent à la notoriété du Québec à titre de destination de choix et entraînent des retombées économiques et touristiques positives pour la métropole. J'invite d'ailleurs les festivalières et festivaliers à profiter de leur séjour à Montréal afin de savourer sa culture et sa gastronomie, et de visiter les nombreux attraits qui s'y trouvent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le ministère de la Culture et des Communications octroie une subvention de 50 000 $ à M pour Montréal ainsi qu'une subvention de 49 017 $ à Mundial Montréal dans le cadre de son programme Aide aux projets - Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de M pour Montréal et de Mundial Montréal en accordant respectivement à chacun des événements les sommes de 30 000 $ et de 25 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme accorde à M pour Montréal et à Mundial Montréal un montant de 25 000 $ chacun par l'intermédiaire du Fonds de développement en tourisme d'affaires pour la présentation de leur exposition commerciale.

Liens connexes :

Ministère de la Culture et des Communications :

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

Instagram

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Facebook

Twitter

LinkedIn

Ministère du Tourisme :

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources: Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488