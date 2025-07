Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - Une somme de 570 000 $ en soutien à des régions de biosphère pour un projet d'accompagnement des instances municipales dans leur planification en aménagement du territoire

QUÉBEC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce un soutien financier de 570 000 $ du gouvernement du Québec pour le projet Régions de biosphère et réalités municipales, réalisé par quatre régions de biosphère reconnues par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au Québec.

Ce projet touche 13 municipalités régionales de comté (MRC), la ville de Trois-Rivières ainsi que 106 municipalités localisées à l'intérieur des frontières géographiques des régions de biosphère du lac Saint-Pierre, du mont Saint-Hilaire, de Manicouagan-Uapishka et de Charlevoix. Il vise à accompagner les instances municipales du territoire dans la mise en œuvre d'outils stratégique, en particulier ceux liés à la protection de l'environnement et au développement durable, afin d'intégrer à la planification en aménagement du territoire les indicateurs du programme sur l'Homme et la biosphère de l'UNESCO.

Cette initiative fait partie des 21 projets sélectionnés à l'issue de l'appel de projets lancé en août 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du volet 2 de la mesure stratégique 1.4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Ce volet finance des projets en urbanisme et en aménagement du territoire issus d'une concertation régionale et visant à soutenir concrètement le milieu municipal pour répondre aux besoins et aux ambitions des collectivités locales.

« Nous sommes fiers de soutenir ce projet innovant qui reflète les aspirations et les besoins de nos collectivités locales. L'aménagement du territoire, c'est ce qui assure la qualité de nos milieux de vie à moyen et à long termes. Chacune de nos régions a sa propre palette de couleurs, ses besoins spécifiques. En soutenant des projets pour et par les régions, comme celui des quatre régions de biosphère reconnues par l'UNESCO au Québec, nous renforçons notre engagement envers un développement harmonieux et durable de nos territoires municipaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La toute première Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT) a été rendue publique en juin 2022. Le gouvernement du Québec s'est ainsi doté d'une vision stratégique réfléchie et ambitieuse pour guider l'action collective en matière d'architecture et d'aménagement du territoire au Québec.

Le Plan de mise en œuvre 2023-2027, dévoilé en juin 2023, présente pour sa part les mesures et actions qui seront déployées afin de concrétiser la vision stratégique de la PNAAT.

En tout, 21 projets répartis dans 8 régions administratives ont été retenus par le comité de sélection. D'ici 2027-2028, ils bénéficieront d'un soutien financier totalisant 8,6 millions de dollars.

Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire Mesure stratégique 1.4 : Soutenir le milieu municipal en aménagement du territoire 21 projets retenus dans le cadre de l'appel de projets lancé en 2024-2025 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Total accordé

pour la région :

955 462 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean 195 462 $ Programme d'accompagnement des municipalités Par : Société d'histoire du Lac-Saint-Jean



Le programme a comme objectif la valorisation du cadre visuel et bâti des municipalités en intégrant une

démarche axée sur l'urbanisme participatif pour concevoir et réaliser des plans de revitalisation et

d'embellissement concertés avec les instances municipales et la population. 760 000 $ Plan régional de gestion durable des eaux souterraines Par : MRC de Maria-Chapdelaine, MRC du Domaine-du-Roy, MRC du Fjord-du-Saguenay, MRC de

Lac-Saint-Jean-Est et Ville de Saguenay



Le projet vise l'élaboration d'un plan régional de gestion durable des eaux souterraines sur la base

d'indicateurs environnementaux, sociaux et économiques qui tiennent compte de l'évolution du

climat. La MRC de Maria-Chapdelaine est responsable de la coordination de l'entente pour

l'ensemble des MRC de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Total accordé

pour la région :

1 535 238 $ Capitale-Nationale 503 500 $ Processus de planification visant la protection et la mise en valeur du corridor de la

rivière Jacques-Cartier et la création d'un parc régional Par : MRC de La Jacques-Cartier et MRC de Portneuf



Le projet mené par les MRC de Portneuf et de La Jacques-Cartier vise l'analyse des enjeux

d'aménagement du territoire relativement à la protection et à la mise en valeur du corridor

de la rivière Jacques-Cartier et la poursuite des démarches ayant pour objectif la création

d'un parc régional. 347 738 $ Offre de formation en adaptation aux changements climatiques Par : Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale



Le projet consiste à fournir un accompagnement auprès de municipalités de la région de

la Capitale-Nationale qui souhaitent amorcer un processus de révision de la réglementation

d'urbanisme dans une perspective d'adaptation aux changements climatiques par

l'intégration de solutions basées sur la nature. 684 000 $ Plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé en action : projet

d'acquisition de connaissances pour la poursuite de la planification de milieux

de vie durables Par : Communauté métropolitaine de Québec



Le projet vise à réaliser des actions inscrites au plan métropolitain d'aménagement et

de développement en processus de révision, notamment l'élaboration d'un outil de

mesure de l'artificialisation des sols, un portrait métropolitain de la sécurité alimentaire

et un portrait de l'habitation. Total accordé

pour la région :

902 562 $ Estrie 193 788 $ Identification des friches agricoles ayant le meilleur potentiel de remise en culture en Estrie Par : GéoMont



Le projet vise à identifier, pour l'ensemble du territoire estrien, les friches et à les classifier selon

leur potentiel de reconversion agricole. Les données de ce projet permettront aux MRC de

prévoir, dans leur schéma d'aménagement et de développement (SAD), des moyens qui

contribuent à la revalorisation des friches présentant un potentiel de remise en culture et,

ainsi, de répondre aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du

territoire (OGAT). 58 774 $ Une stratégie régionale pour la connectivité du réseau des milieux naturels estriens Par : Conseil régional de l'environnement de l'Estrie Ce projet vise la modélisation des corridors de déplacement de la faune entre les noyaux

écologiques ainsi que l'établissement d'une vision de la conservation d'un tel réseau à

l'échelle estrienne. Les résultats de ces travaux permettront notamment de guider les

MRC dans l'intégration des corridors écologiques au sein de leur SAD, en lien avec

les nouvelles OGAT. 650 000 $ Production et diffusion de données géomatiques à l'échelle de la région de l'Estrie

dans le cadre de la révision des SAD des MRC Par : GéoMont Ce projet vise à produire et à diffuser des données géomatiques ainsi qu'à mettre en

place un processus de traitement automatisé de ces données couvrant l'ensemble du

territoire estrien. Pour répondre aux besoins des MRC, des collaborations avec des

spécialistes sont prévues afin de s'assurer que les données produites répondent

aux attentes véhiculées dans les nouvelles OGAT. Total accordé

pour la région :

427 928 $ Outaouais 427 928 $ Accompagnement des MRC dans la révision de leur SAD, en cohérence avec le

projet de la communauté autochtone anichinabée de Kitigan Zibi Par : Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais Le projet vise à offrir aux MRC de Papineau, de Pontiac et des Collines-de-l'Outaouais

un accompagnement et un soutien pour la mise à jour de leur SAD, afin qu'il soit

conforme aux nouvelles OGAT. Le Conseil régional de l'environnement et du

développement durable de l'Outaouais assurera une communication constante entre

les MRC et le projet régional de biodiversité de la communauté autochtone anichinabée

de Kitigan Zibi pour assurer un arrimage et une bonne mise en œuvre du projet. Total accordé

pour la région :

1 423 312 $ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 225 000 $ Photos aériennes historiques Par : Table des préfets des MRC de la Gaspésie Le projet vise l'acquisition de photos aériennes historiques pour le territoire des cinq

MRC de la Gaspésie afin de recueillir de l'information sur l'évolution des usages et

de la construction des bâtiments et des autres infrastructures sur le territoire. Ce projet

permettra notamment de faciliter la validation des droits acquis sur le territoire et la

détermination des caractéristiques patrimoniales nécessaires à l'élaboration de

documents de planification. 650 000 $ Entente en urbanisme et en aménagement du territoire Par : Table des préfets des MRC de la Gaspésie Le projet implique les cinq MRC de la Gaspésie et vise l'acquisition de connaissances,

la production de données, la proposition de recommandations et la planification

d'actions concernant la mobilité durable adaptée aux besoins et aux réalités des

milieux ainsi que l'identification et la préservation de corridors écologiques. 385 573 $ Création d'une équipe mobile en aménagement du territoire et en urbanisme Par : CMétis



Le projet vise à créer une équipe mobile de spécialistes pour accompagner les

municipalités de la Gaspésie dans leurs projets et leurs réflexions en aménagement

et en urbanisme, afin de mener au développement de milieux de vie complets et

attrayants, tout en mettant en valeur leur patrimoine naturel ainsi que les

innovations régionales en développement durable. 162 739 $ Outiller les instances municipales dans leurs décisions d'urbanisme et

d'aménagement liées aux milieux humides Par : Comité Zone d'intervention prioritaire (ZIP) des Îles-de-la-Madeleine



Le projet vise à soutenir activement et concrètement les instances municipales,

plus particulièrement les services d'urbanisme et d'aménagement, en mettant

à leur disposition l'expertise en milieux humides des professionnelles et

professionnels du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine. Total accordé

pour la région :

804 401 $ Chaudière-Appalaches 404 401 $ Relier la nature : concertation régionale sur la connectivité écologique Par : Capitale Nature



L'organisme Capitale Nature accompagnera les instances municipales en vue

de prioriser collectivement les milieux naturels à protéger, pour favoriser la

connectivité écologique de même que le maintien et la résilience de la

biodiversité. Cet accompagnement permettra de proposer des solutions de

conservation adaptées à chaque cas, comme l'intégration des corridors

écologiques au sein des SAD, l'élaboration de plans de protection légale

ou le développement d'outils réglementaires. 400 000 $ Pensons aux noyaux villageois Par : MRC de Montmagny, MRC de L'Islet et MRC de Lotbinière



Le projet vise à accompagner le milieu municipal dans une réflexion collective

concernant la revitalisation des noyaux villageois dans les MRC de Montmagny,

de L'Islet et de Lotbinière, en mettant de l'avant une approche globale et

structurante, notamment en repensant l'organisation et l'animation des villages

pour redonner vie à ces espaces autrefois dynamiques, tout en répondant aux

besoins actuels et futurs des communautés. Total accordé

pour la région :

792 300 $ Laval 402 800 $ Développement d'une plateforme interactive de gestion intégrée des

données socioéconomiques, environnementales et territoriales Par : Ville de Laval Le projet vise le développement d'une plateforme interactive de gestion

intégrée des données socioéconomiques, environnementales et

territoriales propres à Laval. Cette plateforme permettra de mettre en

commun de nombreuses données territoriales, notamment démographiques

et socioéconomiques, et d'en faire un suivi constant favorisant la prise en

compte de l'évolution des réalités et des enjeux du territoire par le biais des

documents de planification et des politiques. 389 500 $ Projet de révision du plan d'action en habitation de Laval et mise en œuvre Par : Ville de Laval Le projet vise la révision du plan d'action en habitation de la Ville, notamment en

bonifiant et en mettant à jour son diagnostic pour ensuite déterminer les mesures

les plus porteuses, en cohérence avec l'action municipale et les nouvelles OGAT. Total accordé

pour la région :

1 255 004 $ Laurentides 352 735 $ Projet d'entente en habitation - Soutien au développement de milieux de

vie durables Par : Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL) Le projet vise à soutenir les MRC et la Ville de Mirabel dans leurs démarches de

développement de milieux de vie durables en conformité avec les nouvelles OGAT.

En plus de favoriser la concertation, le partage d'expertises et l'émergence

d'initiatives innovantes, il vise la réalisation de diagnostics, la définition de cibles

ainsi que l'élaboration de plans d'action régionaux. 570 000 $ Mise en place d'une table sur la mobilité durable et mise en œuvre d'un

plan d'action Par : CPÉRL Les objectifs de la Table sont notamment de réaliser un portrait et un diagnostic

régional de la mobilité de chacun des territoires de la région, de préparer un plan

d'action et d'assurer les premières étapes de sa mise en œuvre. Les travaux de

la Table incluent le soutien des MRC dans leurs travaux pour répondre aux

nouvelles OGAT. 332 269 $ Stratégie régionale de la conservation des milieux naturels pour une

connectivité écologique dans les Laurentides Par : Éco-corridors laurentiens Le projet a pour objectif d'accompagner les huit MRC de la région dans leurs

démarches de révision des SAD afin d'y intégrer les nouvelles OGAT, plus

particulièrement en favorisant l'adoption par les MRC d'une vision commune

et concertée de la conservation des milieux naturels sur le territoire écologique

des Laurentides. Pour ce faire, les objectifs du projet sont notamment de réaliser

un portrait territorial, un diagnostic, des rapports d'analyses réglementaires

ainsi qu'un accompagnement stratégique auprès des MRC. Total accordé

pour les région :

570 000 $ Projets multirégions 570 000 $ Réserves mondiales de biosphère et réalités municipales Par : Région de biosphère du Lac-Saint-Pierre, région de biosphère du

Mont-Saint-Hilaire, région de biosphère Manicouagan-Uapishka et région

de biosphère de Charlevoix Ce projet vise l'accompagnement des instances municipales localisées à l'intérieur

des frontières géographiques de quatre régions de biosphère reconnues par

l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

(UNESCO) au Québec dans la mise en œuvre des outils de planification

stratégique, en particulier ceux liés à la protection de l'environnement et au

développement durable. L'objectif général est d'aider à intégrer à la

planification en aménagement du territoire les indicateurs du Programme

sur l'Homme et la biosphère de l'UNESCO. Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mai 2025

