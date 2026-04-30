Année des musées : bonification de 5 M$ pour les institutions muséales agréées du Québec

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, est fier d'annoncer une bonification pérenne de 5 M$ annuellement pour les institutions muséales agréées. Ces sommes s'ajouteront à celles déjà annoncées à l'automne 2025, portant ainsi l'enveloppe totale pour 2025-2028 à 89,5 M $.

Cette bonification permettra aux musées de recevoir en moyenne une majoration de 37 % de leur aide financière par rapport au montant reçu en 2024-2025. Cette augmentation est d'autant plus concrète pour les musées régionaux. En effet, la majoration des aides financières octroyées aux 42 institutions muséales en régions éloignées correspond à une augmentation de 2,9 M$ de leur subvention, par rapport à 2024-2025. Cette bonification vient répondre à des enjeux qui se sont exacerbés au sein de certains types d'institutions muséales situées dans des zones de fragilité.

Pour la région du Bas-Saint-Laurent, ce sont plus de 6 M$ qui seront accordés à 10 institutions muséales pour la période 2025-2028. Du côté de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ce sont plus de 7 M$ qui seront accordés à 9 institutions muséales pour la même période. Soulignons aussi que grâce à cette bonification, 7 nouvelles institutions muséales récemment agréées seront également intégrées au PAFIM : la Forge-menuiserie Cauchon, le Manoir Mauvide-Genest, la Cité de l'Énergie, la Maison Merry, la Fondation Guido Molinari, l'Église Sainte-Amélie et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire.

Citations

« Je peux affirmer sans gêne que 2026 est l'année des musées. Au cours des derniers mois, nous avons trouvé des solutions pour améliorer le financement accordé aux institutions muséales agréées et leur donner une bouffée d'air. Les musées font partie intégrante de la vitalité culturelle de l'ensemble de notre territoire et nous avons tous un rôle à jouer dans leur santé financière. J'invite les Québécois, notamment les jeunes et les familles, à visiter des musées pour profiter d'expériences variées autour des arts, de la science, de l'histoire et du patrimoine. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Cette annonce reflète bien le souhait de notre gouvernement d'être le partenaire des régions. La bonification de l'aide financière accordée aux musées en régions éloignées est une reconnaissance directe de leur réalité économique. Cette aide financière contribuera à la vitalité des régions tout en rendant plus accessible la découverte du patrimoine, de l'histoire régionale, des arts et de la culture à la population, notamment aux jeunes, en favorisant leur accès à des lieux d'apprentissage, de découverte et d'enracinement culturel. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Je me réjouis de cet investissement supplémentaire qui vient soutenir concrètement les institutions muséales. Les musées offrent des expériences culturelles uniques et sont au cœur de l'expérience touristique et de la fierté régionale. Je suis très heureuse que notre gouvernement pose des gestes forts comme celui-ci pour les appuyer durablement. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Nous saluons l'engagement du ministre Mathieu Lacombe qui a su entendre les besoins du milieu muséal. Cette bonification de 25 M$ sur cinq ans du Programme d'aide au fonctionnement pour les institutions muséales est une reconnaissance concrète du rôle essentiel que jouent nos musées dans la conservation et la diffusion du patrimoine collectif québécois. La SMQ tient également à souligner la qualité du travail collaboratif et des échanges constructifs qui ont eu lieu entre le ministère de la Culture et des Communications et notre organisation, et qui ont permis de mieux cerner les besoins du réseau muséal afin d'accroître sa capacité financière. »

Jean-François Royal, président de la Société des musées québécois

« Le Musée du Bas-Saint-Laurent accueille avec enthousiasme l'annonce faite aujourd'hui par M. Lacombe. Les dernières années ont été éprouvantes du point de vue financier et cette majoration, qui représente une augmentation de 50 % par rapport à l'année 2024-2025, va nous permettre de consolider notre équipe et de poursuivre pleinement notre mission de conservation et de mise en valeur de nos collections. C'est toute notre communauté qui bénéficiera des retombées économiques liées à cette augmentation. »

Mélanie Girard, directrice générale du Musée du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants

Soulignons aussi que grâce à cette bonification, 7 nouvelles institutions muséales récemment agréées seront également intégrées au PAFIM: la Forge-menuiserie Cauchon, le Manoir Mauvide-Genest, la Cité de l'Énergie, la Maison Merry, la Fondation Guido Molinari, l'Église Sainte-Amélie et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire.

Considérant la bonification importante pour le soutien à la mission des institutions muséales, les musées pourront désormais faire le choix d'offrir à leur clientèle une journée d'admission gratuite dans leur institution, selon les modalités qui leur conviennent.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]