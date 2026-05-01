29e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Quand le bénévolat fait rayonner la région de l'Estrie

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que la députée de Saint-François et adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour l'Estrie, Geneviève Hébert, saluent la précieuse contribution d'un bénévole et d'un organisme de la région dont l'engagement a été souligné lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s'est déroulée le 21 avril dernier.

Lors de cette soirée, 40 lauréates et lauréats provenant des quatre coins de la province ont été honorés par le gouvernement du Québec pour leur contribution exceptionnelle à la vitalité de leur communauté.

La distinction a été remise à Monique David dans la catégorie Bénévole et au Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François dans la catégorie Organisme.

Découvrez les histoires derrière l'engagement des lauréates et lauréats, et apprenez-en davantage sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2026 en consultant le site Québec.ca.

Citations

« Encore une fois, vous nous rappelez que le cœur du Québec bat grâce à l'engagement de ses bénévoles. Donner de son temps, c'est bien plus qu'un geste : c'est transformer des vies, renforcer nos communautés et bâtir un Québec plus solidaire, où personne n'est laissé derrière. À toutes celles et à tous ceux qui tendent la main, merci de faire grandir notre société, un geste à la fois. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Chez nous, en Estrie, le bénévolat, c'est ce qui fait battre le cœur des communautés. L'engagement de Mme Monique David et du Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François en est une magnifique démonstration. Derrière chaque geste, il y a des personnes qui prennent soin des autres, qui brisent l'isolement et qui font une réelle différence au quotidien. Merci sincèrement à toutes celles et à tous ceux qui s'impliquent et qui rendent notre région plus humaine et plus solidaire. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour l'Estrie

Faits saillants

Depuis la première édition des prix en 1998, plus de 1 100 bénévoles et organismes de toutes les régions du Québec ont été récompensés pour leurs efforts au sein de leur communauté.

Cette année, 216 candidatures ont été transmises au comité de sélection composé de représentants de la famille de M. Claude Masson, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

En 2023, 66,2 % des Québécoises et des Québécois âgés de 15 ans ou plus ont participé à des activités bénévoles, cumulant un total de 757 millions d'heures.

Les personnes souhaitant faire du bénévolat peuvent s'inscrire sur le site Jebenevole.ca, afin d'être jumelées à un organisme sans but lucratif.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable, de la Solidarité sociale, et de l'Action communautaire, et ministre responsable, de la Métropole et de la région, de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Éric DesLauriers, Conseiller politique régional - Estrie, Attaché politique principal, Responsable des contacts médias, Bureau de la députée de Saint-François, Tél. : 819 580-1250, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]