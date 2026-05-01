29e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Quand le bénévolat fait rayonner la région du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que le député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Centre-du-Québec, Sébastien Schneeberger, saluent la précieuse contribution d'une bénévole et d'un organisme du Centre-du-Québec dont l'engagement a été souligné lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s'est déroulée le 21 avril dernier.

Lors de cette soirée, 40 lauréates et lauréats provenant des quatre coins de la province ont été honorés par le gouvernement du Québec pour leur contribution exceptionnelle à la vitalité de leur communauté.

Dans la région, la distinction a été remise à Nathalie Benoit dans la catégorie Bénévole et au Centre d'écoute et de prévention suicide Drummond dans la catégorie Organisme.

Découvrez les histoires derrière l'engagement des lauréates et lauréats, et apprenez-en davantage sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2026 en consultant le site Québec.ca.

Citations

« Encore une fois, vous nous rappelez que le cœur du Québec bat grâce à l'engagement de ses bénévoles. Donner de son temps, c'est bien plus qu'un geste : c'est transformer des vies, renforcer nos communautés et bâtir un Québec plus solidaire, où personne n'est laissé derrière. À toutes celles et à tous ceux qui tendent la main, merci de faire grandir notre société, un geste à la fois. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je connais très bien Sandrine et Nathalie, deux femmes extrêmement investies. Je tiens à souligner la force et la résilience de Mme Vanhoutte pour le Centre d'écoute et de prévention suicide Drummond : partie de rien, elle a toujours tenu le fort pour la cause. On ne peut mettre de chiffre sur le nombre de vies qu'elle et son équipe ont sauvées. J'ai connu Mme Benoit en politique. C'est une femme pleine de fougue, de vie, et toujours engagée. Sa dévotion pour les nombreuses causes qu'elle soutient est indéniable, et rend chacune de nos rencontres mémorables. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Centre-du-Québec

Faits saillants

Depuis la première édition des prix en 1998, plus de 1 100 bénévoles et organismes de toutes les régions du Québec ont été récompensés pour leurs efforts au sein de leur communauté.

Cette année, 216 candidatures ont été transmises au comité de sélection composé de représentants de la famille de M. Claude Masson, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

En 2023, 66,2 % des Québécoises et des Québécois âgés de 15 ans ou plus ont participé à des activités bénévoles, cumulant un total de 757 millions d'heures.

Les personnes souhaitant faire du bénévolat peuvent s'inscrire sur le site Jebenevole.ca, afin d'être jumelées à un organisme sans but lucratif.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Sources: Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Thomas Beaulieu, Attaché politique, Bureau du député de Drummond-Bois-Francs; Renseignements, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected];