Vincent Caron reconduit comme adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Vincent Caron, député de Portneuf, en tant qu'adjoint parlementaire. À ce titre, il mettra son expertise à profit afin de livrer des résultats pour les Québécois et Québécoises.

Fort d'une expérience acquise au fil de plusieurs années comme adjoint parlementaire, M. Caron possède une excellente connaissance des enjeux gouvernementaux et des réalités régionales. Reconnu pour sa rigueur, son sens de l'écoute et sa capacité à rassembler les acteurs des différents milieux, il a contribué activement à l'avancement de dossiers importants au sein du gouvernement. La reconduction de ce mandat témoigne de la confiance qui lui est accordée, et la ministre du Tourisme est ravie de pouvoir continuer à compter sur son expertise et son engagement au service des Québécois et Québécoises.

Citations :

« Je me réjouis de pouvoir bénéficier à nouveau de l'appui de Vincent Caron à titre d'adjoint parlementaire. Son expérience et sa connaissance fine des réalités régionales constituent des atouts précieux pour soutenir le développement d'une industrie touristique forte, innovante et durable. Le tourisme joue un rôle clé dans notre économie : il génère des retombées importantes, soutient l'emploi dans toutes les régions du Québec et contribue au rayonnement de notre destination à l'échelle nationale et internationale. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« C'est avec beaucoup de fierté que je poursuis mon engagement en tant qu'adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme. L'industrie touristique est un moteur essentiel de développement économique pour nos régions, en plus de mettre en valeur la richesse de notre culture, de nos paysages et de notre savoir-faire. Je suis déterminé à continuer de travailler avec les partenaires du milieu afin de renforcer l'attractivité du Québec et d'assurer des retombées durables pour l'ensemble des Québécois et Québécoises. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]