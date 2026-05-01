29e édition des prix Hommage bénévolat-Québec - Quand le bénévolat fait rayonner la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, saluent la précieuse contribution de trois bénévoles de la région dont l'engagement a été souligné lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, qui s'est déroulée le 21 avril dernier.

Lors de cette soirée, 40 lauréates et lauréats provenant des quatre coins de la province ont été honorés par le gouvernement du Québec pour leur contribution exceptionnelle à la vitalité de leur communauté.

La distinction a été remise à Christ Miyalou-Louvouelo et à David Blouin dans la catégorie Jeune bénévole - Prix Claude-Masson ainsi qu'à Jacques Dagnault dans la catégorie Bénévole.

Découvrez les histoires derrière l'engagement des lauréates et lauréats et apprenez-en davantage sur les prix Hommage bénévolat-Québec 2026 en consultant le site Québec.ca.

Citations

« Encore une fois, vous nous rappelez que le cœur du Québec bat grâce à l'engagement de ses bénévoles. Donner de son temps, c'est bien plus qu'un geste : c'est transformer des vies, renforcer nos communautés et bâtir un Québec plus solidaire, où personne n'est laissé derrière. À toutes celles et à tous ceux qui tendent la main, merci de faire grandir notre société, un geste à la fois. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Capitale-Nationale regorge de personnes de cœur qui contribuent grandement à son développement. Christ Miyalou-Louvouelo, David Blouin et Jacques Dagnault en sont de remarquables exemples. Je leur adresse toutes mes félicitations pour cette belle distinction, amplement méritée, et je les remercie de contribuer au bien-être des gens autour d'eux. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Depuis la première édition des prix en 1998, plus de 1 100 bénévoles et organismes de toutes les régions du Québec ont été récompensés pour leurs efforts au sein de leur communauté.

Cette année, 216 candidatures ont été transmises au comité de sélection composé de représentants de la famille de M. Claude Masson, de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau de l'action bénévole du Québec et du gouvernement du Québec.

En 2023, 66,2 % des Québécoises et des Québécois âgés de 15 ans ou plus ont participé à des activités bénévoles, cumulant un total de 757 millions d'heures.

Les personnes souhaitant faire du bénévolat peuvent s'inscrire sur le site Jebenevole.ca, afin d'être jumelées à un organisme sans but lucratif.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable, de la Solidarité sociale, et de l'Action communautaire, et ministre responsable, de la Métropole et de la région, de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Emmanuella Proulx : Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]