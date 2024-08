Le gouvernement du Québec, partenaire de l'expansion de l'Omnium Banque Nationale et de la rénovation du Stade IGA

MONTRÉAL, le 11 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer un peu plus de 2 900 000 $ pour réaliser le projet d'expansion de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers ainsi que la mise aux normes des installations du Stade IGA. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en marge de l'Omnium Banque Nationale.

Une aide financière de 900 000 $ est accordée dans le cadre du Fonds signature métropole pour l'expansion du tournoi dès 2025. Ainsi, cinq jours de compétition seront ajoutés à la programmation régulière de l'Omnium Banque Nationale, qui réunit annuellement des milliers de spectatrices et spectateurs au parc Jarry en plus d'être télédiffusé dans plusieurs pays.

Grâce à cette expansion, Montréal pourra accueillir encore plus d'athlètes internationaux, le tableau principal passant de 56 à 96 joueuses et joueurs. L'aide du gouvernement du Québec permettra de financer la réalisation d'objectifs de l'Association canadienne de tennis (Tennis Canada), comme l'aménagement de la salle de presse, d'une zone pour les partisanes et partisans, et d'un espace pour les athlètes.

Parallèlement aux travaux permettant l'expansion de l'Omnium Banque Nationale, Tennis Canada procédera à la rénovation et à la mise aux normes des installations du Stade IGA pour la pratique récréative, grâce à des investissements d'un peu plus de 2 millions de dollars provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Les travaux comprennent notamment la reconstruction de terrains extérieurs, la rénovation des douches et des vestiaires, et l'aménagement de plateaux sportifs tels que des murs de frappe et des terrains pouvant servir au pickleball ou au mini-tennis.

Citations :

« Il y a de l'engouement pour le tennis dans notre métropole et l'Omnium Banque Nationale fait partie des moments forts des étés montréalais. Je suis fier du fait que nous pourrons, dès 2025, accueillir davantage d'athlètes et de spectatrices et spectateurs. Les investissements annoncés permettront à ce tournoi majeur de prendre de l'envergure et de faire rayonner Montréal davantage. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je me réjouis de ce soutien de notre gouvernement, qui aidera l'Omnium Banque Nationale à réussir son expansion! Les espaces seront réaménagés, ce qui viendra bonifier les installations actuelles. Ces changements, ainsi que les journées supplémentaires, auront pour effet de consolider la réputation de Montréal en tant que destination privilégiée pour le tourisme sportif. Je souligne également les rénovations et la mise aux normes des installations pour la pratique récréative de la population. L'accessibilité aux infrastructures est un élément central de nos initiatives en matière de sport, de loisir et de plein air. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Nous sommes reconnaissants du soutien financier du gouvernement du Québec. Une amélioration importante des installations du Stade IGA nous permet de continuer de proposer aux citoyennes et citoyens une offre publique accessible, dans des installations optimales qui leur permettront d'améliorer leur bien-être par la pratique récréative du tennis. L'aide obtenue pour l'Omnium Banque Nationale, le moteur du développement du tennis au Québec et au pays, arrive également à un moment opportun, alors que nous amorçons une importante transition vers un nouveau format. Il est primordial de pouvoir continuer à améliorer les aménagements ainsi que les services offerts, tant pour les amatrices et amateurs, les joueuses et joueurs que les médias. Le tournoi fait rayonner Montréal à travers le monde et nous souhaitons qu'il demeure une fierté pour tous les Québécois et les Québécoises. »

Valérie Tétreault, vice-présidente communications et tournois professionnels chez Tennis Canada et directrice de l'Omnium Banque Nationale de Montréal

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation accorde un financement de 2 019 372 $ pour la rénovation et la mise aux normes du Stade IGA, au bénéfice de la pratique récréative du tennis par les Montréalaises et Montréalais. Les fonds proviennent du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Une aide financière de 900 000 $ est également accordée à l'Association canadienne de tennis (Tennis Canada) pour l'expansion de l'Omnium Banque Nationale, et ce, dès 2025. Cette aide provient du Fonds signature métropole (FSM), administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le FSM appuie des projets porteurs qui contribuent à renforcer l'identité unique de la métropole et son pouvoir d'attractivité. Il s'agit d'un outil d'intervention qui permet au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal de susciter et de soutenir l'essor économique, culturel et social de la métropole, et d'en favoriser le progrès, le dynamisme ainsi que le rayonnement.

