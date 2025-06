Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 1 890 000 $ est accordé au Festival international de jazz de Montréal

QUÉBEC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 898 000 $ au Festival international de jazz de Montréal, qui se déroule jusqu'au 5 juillet 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement de grande envergure offre une programmation comportant plus de 350 concerts, dont la majorité sont gratuits. Autant les personnes passionnées de jazz que celles avides de découvertes sont invitées à prendre part à cette 45e édition.

Citations :

« Le Festival international de jazz de Montréal est un rendez-vous estival incontournable qui rassemble autant les Québécois que les visiteurs. Il représente une belle occasion de découvrir ce que le Québec a à offrir comme destination touristique. Je vous invite chaleureusement à venir vivre l'ambiance unique de ce festival et à profiter de votre passage pour explorer les nombreux attraits de la ville de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Après 45 éditions, le Festival international de jazz de Montréal est devenu, sans contredit, l'un des moments forts de l'été montréalais. Des artistes venus des quatre coins du monde aux milliers d'amateurs de musique réunis à la Place des Arts, cet événement dynamise notre métropole et la fait rayonner à l'international. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis maintenant 45 ans, le Festival international de jazz de Montréal fait vibrer la ville au son de musiciens venant des quatre coins du globe, tout en réunissant des talents d'ici. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement culturel d'envergure qui réunit des amateurs de jazz du monde entier et qui permet d'apprécier des artistes reconnus ou de la relève d'ici et d'ailleurs, témoignant de la force et de la diversité de notre culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 1 000 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival international de jazz de Montréal en versant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 398 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook

X

Linkedin

YouTube

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Facebook

X

Linkedin

Société de développement des entreprises culturelles :

Facebook

LinkedIn

YouTube

Instagram

SOURCE Ministère du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected] ; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement, économique régional et ministre responsable de la Métropole, et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected] ; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected] ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected] ; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected] ; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]