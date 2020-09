Le gouvernement du Québec investit 9 M$ dans la réalisation d'un projet touristique en Montérégie

BELŒIL, QC, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 9 millions de dollars, par l'entremise d'Investissement Québec, à l'entreprise Gestion parc aquatique Belœil pour la construction d'un parc aquatique intérieur. Le projet Océania sera réalisé à Belœil, plus précisément dans le récent développement appelé le faubourg du Richelieu.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

De cette somme, une aide financière sous forme de prêt de 3 millions de dollars et une contribution financière non remboursable de 2 millions de dollars sont versées dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 1 ‒ Appui au développement des attraits touristiques du ministère du Tourisme. À cette contribution s'ajoute un prêt de 4 millions de dollars accordé par Investissement Québec à même ses fonds propres.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier de soutenir cette initiative prometteuse. En plus de créer plus d'une soixantaine d'emplois dans la région, celle-ci représente un autre atout de haut calibre pour la destination touristique vibrante qu'est la Montérégie. Le Québec touristique se découvre en toute saison, et ce projet d'envergure a le potentiel d'attirer une large clientèle, toute l'année durant, grâce à la diversité d'activités qui y seront offertes. Je salue la détermination, l'audace et la vision d'avenir des promoteurs du Parc aquatique Belœil, à qui je souhaite le plus grand des succès. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'investissement annoncé aujourd'hui démontre qu'accompagner les entrepreneurs et soutenir des projets porteurs comme celui-ci fait partie des priorités de votre gouvernement. Je suis convaincu que le parc aquatique intérieur deviendra une attraction majeure dans la Vallée-du-Richelieu. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre économie et notre communauté. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

« Des initiatives comme celle-ci nous permettent de constater le dynamisme de l'entrepreneuriat québécois. C'est un rêve qui se concrétise grâce à un soutien concerté entre le gouvernement du Québec et le réseau régional d'Investissement Québec. Nous sommes heureux d'avoir emboîté le pas dans un projet qui contribuera au rayonnement de l'industrie touristique de la Montérégie et qui plaira certainement aux petits et aux grands, à tout moment de l'année. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Le Parc aquatique Belœil regroupera :

o une piscine à vagues;

o une piscine récréative avec une section de bassins à jets;

o un espace pour enfants avec jeux d'eau;

o un bassin de surf;

o sept glissades;

o une tyrolienne.

Il offrira également des aires de restauration, la location de salles et la vente d'accessoires et de souvenirs. Le site proposera un stationnement et la Ville mettra en place un stationnement incitatif de 400 places de l'autre côté de la rue. Un spa et dix espaces commerciaux seront adjacents au site.

Le projet prévoit, dès sa première année d'exploitation, la création de 37 emplois permanents à temps plein et d'environ 30 emplois à temps partiel (et davantage en haute saison).

Le volet 1 du PADAT poursuit les objectifs suivants

o Encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec.

o Assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec.

o Stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec-Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). De plus, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie ,Tél. : 450 209-1777; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca