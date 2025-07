Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 980 000 $ est accordé au Festival de Lanaudière

QUÉBEC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 979 520 $ au Festival de Lanaudière, qui se déroule à Joliette jusqu'au 3 août 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, de même que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival de Lanaudière met en valeur la musique classique et ses artistes en offrant des spectacles à l'extérieur ou dans des lieux inusités. Près de 30 concerts sont prévus ainsi que d'autres activités pour toute la famille comme un cinéma musical en plein air.

Citations :

« Le Festival de Lanaudière est un rendez-vous estival incontournable qui permet de découvrir ou de redécouvrir la musique classique. Je tiens à remercier l'équipe organisatrice, les bénévoles dévoués et les artistes, dont l'engagement favorise grandement l'accès et la participation citoyenne à notre culture. Ils apportent une contribution précieuse pour le gouvernement du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est un plaisir de voir des événements comme le Festival de Lanaudière continuer de séduire les personnes participantes d'ici et d'ailleurs année après année, contribuant ainsi au développement économique, touristique et culturel de notre région. Quel merveilleux rayonnement pour le Québec et Lanaudière! J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter de leur passage pour parcourir la région et se laisser charmer par ses nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque année, le Festival de Lanaudière attire à Joliette des milliers de visiteurs passionnés de musique classique. Je tiens à féliciter personnellement toute l'équipe derrière ce grand événement. Cette expérience mémorable est l'occasion idéale pour découvrir les multiples lieux culturels du « Grand Joliette ». J'encourage donc tous les Québécois à venir apprécier un amphithéâtre extérieur unique et une région des plus magnifiques. »

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 520 020 $ par le biais du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 520 020 $ par le biais du programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme octroie 298 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de la Culture et des Communications verse un montant de 161 500 $ en vertu du programme Mécénat Placements Culture.

