Le gouvernement du Québec appuie l'italfestMTL

MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à la réalisation du 28e italfestMTL, qui aura lieu du 6 au 22 août prochains.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirment une aide financière de 106 000 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

L'italfestMTL, qui a pour mission de faire connaître les différentes facettes du patrimoine culturel italien, permet de mettre en valeur l'apport des Italo-Canadiens à l'histoire et au développement de la métropole et du Québec. Le déploiement de sa programmation permet de faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises la culture musicale, artistique, folklorique, gastronomique et littéraire italienne.

Citations :

« L'italfestMTL est une belle occasion d'apprécier la beauté et la richesse de l'Italie. Ce rendez-vous festif permet aux amoureux de la culture italienne de faire de belles découvertes grâce à une programmation variée. Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir ce grand événement, qui témoigne du caractère accueillant et inclusif de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis fière de soutenir l'italfestMTL, qui célèbre la culture italienne sous différentes formes. Je salue les organisateurs, qui ont travaillé fort afin d'adapter leur événement à la situation actuelle, et ce, au plus grand plaisir de son public. J'invite d'ailleurs les visiteurs à prolonger leur séjour dans la métropole et à dire bonjour à ses attraits touristiques. Voilà une belle occasion de se divertir pendant la saison estivale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la réalisation de l'événement avec une somme de 70 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole .





. Le ministère du Tourisme alloue quant à lui un montant de 36 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse et responsable des communications; Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 3746; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488

