Le gouvernement du Québec accorde près de 4 M$ à Saint-Frédéric

SAINT-FRÉDÉRIC, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Nord M. Luc Provençal, est fier d'annoncer qu'une somme de 3 974 352 $ a été accordée à la Municipalité de la paroisse de Saint-Frédéric pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet vise la mise aux normes et l'augmentation de la capacité des installations d'alimentation en eau potable de la Municipalité. Pour ce faire, un nouveau réservoir d'eau d'une capacité de 630 mètres cubes et un nouveau bâtiment technique qui logera l'ensemble de la tuyauterie et des accessoires des conduites, en plus des équipements de production de l'eau potable, seront construits.

La mise aux normes des installations d'eau potable inclut notamment l'aménagement et le raccordement d'un puits supplémentaire, et la mise en place d'une conduite d'amenée d'une longueur d'environ 890 mètres.

Citations :

« Je suis heureuse que Saint-Frédéric puisse compter sur l'appui de notre gouvernement pour réaliser son important projet d'infrastructures d'eau. Ce soutien, nous nous engageons à l'apporter à toutes les municipalités du Québec puisqu'assurer un service de distribution d'eau potable de qualité à la population est l'une de nos priorités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'investissement annoncé aujourd'hui est une étape importante pour améliorer le milieu de vie des Frédéricoises et Frédéricois, et assurer la pérennité des installations d'eau potable pour les générations actuelles et futures. Je suis fier de la belle collaboration entre la Municipalité et notre gouvernement. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« La mise aux normes des équipements relatifs à l'eau potable est un élément clé de la croissance résidentielle et économique de Saint-Frédéric. Grâce à ce projet, nous pourrons assurer un approvisionnement en eau potable de la meilleure qualité possible dans des installations modernes, sécuritaires et adaptées aux besoins de notre population sans cesse grandissante. »

Micheline Grenier, mairesse de Saint-Frédéric

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau.

Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Afin de sensibiliser la population à la cascade d'impacts découlant de la surconsommation de l'eau potable et de la mobiliser à cet égard, le MAMH a déployé la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous » à l'intention des municipalités. Des outils de communication à leur usage sont d'ailleurs disponibles en ligne.

