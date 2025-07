Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - Plus de 790 000 $ pour soutenir l'aménagement du territoire de Laval

LAVAL, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annoncent un soutien financier de 792 300 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation de deux projets en aménagement du territoire dans la région de Laval.

Voici les projets retenus :

Documents connexes VOIR PDF Annexe - Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Développement d'une plateforme interactive de gestion intégrée des données socioéconomiques, environnementales et territoriales - 402 800 $ Le projet vise le développement d'une plateforme interactive de gestion intégrée des données socioéconomiques, environnementales et territoriales propres à Laval. Cette plateforme permettra de mettre en commun de nombreuses données territoriales, notamment démographiques et socioéconomiques, et d'en faire un suivi constant, favorisant ainsi la prise en compte de l'évolution des réalités et des enjeux du territoire par le biais des documents de planification et des politiques.

- 402 800 $ Projet de révision et mise en œuvre du plan d'action en habitation de Laval - 389 500 $ Le projet vise la révision du plan d'action en habitation de la Ville, notamment en bonifiant et en mettant à jour son diagnostic pour ensuite déterminer les mesures les plus porteuses, en cohérence avec l'action municipale et les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire.

- 389 500 $

Ces initiatives font partie des 21 projets sélectionnés à l'issue de l'appel de projets lancé en août 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du volet 2 de la mesure stratégique 1.4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Ce volet finance des projets en urbanisme et en aménagement du territoire issus d'une concertation régionale et visant à soutenir concrètement le milieu municipal pour répondre aux besoins et aux ambitions des collectivités locales.

Citations :

« Nous sommes fiers d'appuyer ces projets innovants qui reflètent les aspirations et les besoins de nos collectivités locales. L'aménagement du territoire, c'est ce qui assure la qualité de nos milieux de vie à moyen et à long termes. Chacune de nos régions a sa propre palette de couleurs, ses besoins spécifiques. En soutenant des projets pour et par les régions, comme ceux de la Ville de Laval, nous renforçons notre engagement envers un aménagement harmonieux et durable de nos territoires municipaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En intégrant les données sociales, environnementales et territoriales, Laval se dote d'une intelligence collective qui éclaire ses décisions et renforce sa capacité à bâtir un avenir durable. Par ailleurs, réviser le plan d'action en habitation, c'est adapter les réponses aux besoins réels des Lavallois, et c'est faire de l'habitation un levier pour rehausser la qualité de vie, l'équité et la résilience. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

La toute première Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT) a été rendue publique en juin 2022. Le gouvernement du Québec s'est ainsi doté d'une vision stratégique réfléchie et ambitieuse pour guider l'action collective en matière d'architecture et d'aménagement du territoire au Québec.

Le Plan de mise en œuvre 2023-2027, dévoilé en juin 2023, présente pour sa part les mesures et actions qui seront déployées afin de concrétiser la vision stratégique de la PNAAT.

En tout, 21 projets répartis dans 8 régions administratives ont été retenus par le comité de sélection. D'ici 2027-2028, ils bénéficieront d'un soutien financier totalisant 8,6 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Dominique Talbot, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable de la région de Laval, 514 236-3664, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746