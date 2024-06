Le gouvernement du Québec accorde 84 500 $ aux Essais d'athlétisme Bell 2024

MONTRÉAL, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 84 500 $ aux Essais d'athlétisme Bell 2024, qui se déroulent du 26 au 30 juin au Complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Essais d'athlétisme Bell 2024 comprennent des championnats nationaux servant d'épreuves de sélection pour les athlètes qui représenteront le Canada en athlétisme aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, cet été.

Citations :

« Notre métropole a la chance d'accueillir des athlètes de haut niveau de partout au pays, à l'occasion de ces essais d'athlétisme; certaines et certains iront même aux Jeux olympiques de Paris dans quelques semaines. Bon succès à toutes et tous! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je souhaite à toutes et tous les athlètes du Québec le meilleur des succès aux essais olympiques d'athlétisme. Je suis certaine qu'ils donneront un spectacle de qualité aux amatrices et amateurs réunis au Complexe sportif Claude-Robillard, et j'espère que plusieurs auront la chance de nous représenter aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 75 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de l'Éducation accorde 9 500 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs.

