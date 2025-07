Le gouvernement du Québec accorde plus de 5,4 M$ à Saint-Jacques-le-Mineur

SAINT-JACQUES-LE-MINEUR, QC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, est fière d'annoncer qu'une somme de 5 463 120 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur pour la construction d'un complexe municipal, un chantier pour lequel les travaux sont commencés.

Mme Marie-Eve Boutin, conseillère au siège 3, Mme Patricia Venessa Lafrenière, conseillère au siège 6, M. Étienne Brunet, maire de Saint-Jacques-le-Mineur, Mme Carole Mallette, députée de Huntingdon, et Mme Isabelle Arcoite, directrice générale de Saint-Jacques-le-Mineur. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

L'ancienne église de la rue Renaud sera démolie afin d'accueillir le nouvel édifice. À terme, le bâtiment construit aura une superficie au sol approximative de 970 mètres carrés. L'aide annoncée servira à financer l'aménagement d'une salle du conseil et d'un centre communautaire au rez-de-chaussée, ainsi que celui de l'hôtel de ville à l'étage.

« Nous gagnons tous à ce que les municipalités du Québec soient des lieux attrayants qui donnent envie aux gens de toutes les générations d'y vivre. Et cela passe entre autres par la qualité des infrastructures collectives et des services offerts. Je suis certaine que ce nouveau bâtiment, qui abritera le centre communautaire et l'hôtel de ville, profitera à toute la population de Saint-Jacques-le-Mineur. Continuons de bâtir, ensemble, des milieux de vie toujours plus adaptés aux communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'arrivée de ce complexe moderne et pensé pour les besoins de la collectivité est une excellente nouvelle pour Saint-Jacques-le-Mineur, qui n'a plus d'endroits fixes pour la tenue des séances du conseil et des activités communautaires. Je suis persuadée que différents projets y prendront vie et que le bâtiment deviendra un véritable carrefour de rencontres et de collaborations. Merci aux gens de la Municipalité de mener cette initiative porteuse! »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« Ce projet de centre communautaire est, pour les Jacqueminoises et Jacqueminois, un élément clé de la planification à long terme de notre municipalité. En plus d'être rassembleur, il saura porter plusieurs vocations, dont celle de devenir le centre de la vie culturelle et sociale pour notre communauté. De longues années de réflexion auront permis aux citoyens d'obtenir, finalement, le centre communautaire dont ils avaient crucialement besoin. »

Étienne Brunet, maire de Saint-Jacques-le-Mineur

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Saint-Jacques-le-Mineur bénéficiera également de la majoration de 10 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

