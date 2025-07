Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - Plus de 800 000 $ pour soutenir l'aménagement du territoire de la Chaudière-Appalaches

LÉVIS, QC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, annoncent un soutien financier de 804 401 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation de deux projets en aménagement du territoire dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Voici les projets retenus :

Documents connexes VOIR PDF Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire - Mesure stratégique 1.4 : Soutenir le milieu municipal en aménagement du territoire - 21 projets retenus dans le cadre de l’appel de projets lancé en 2024-2025 (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Relier la nature : Concertation régionale sur la connectivité écologique , par Capitale Nature - 404 401 $ L'organisme Capitale Nature accompagnera les instances municipales en vue de prioriser collectivement les milieux naturels à protéger, pour favoriser la connectivité écologique de même que le maintien et la résilience de la biodiversité. Cet accompagnement permettra de proposer des solutions de conservation adaptées à chaque cas, comme l'intégration de corridors écologiques au sein des schémas d'aménagement et de développement, l'élaboration de plans de protection légale ou le développement d'outils réglementaires.



, par Capitale Nature - Pensons aux noyaux villageois , par la Municipalité régionale de comté (MRC) de Montmagny - 400 000 $ Le projet vise à accompagner le milieu municipal dans une réflexion collective concernant la revitalisation des noyaux villageois dans les MRC de Montmagny , de L'Islet et de Lotbinière. Une approche globale et structurante sera mise de l'avant; elle repensera notamment l'organisation et l'animation des villages pour redonner vie à ces espaces autrefois dynamiques, tout en répondant aux besoins actuels et futurs des communautés.

, par la Municipalité régionale de comté (MRC) de -

Ces initiatives font partie des 21 projets sélectionnés à l'issue de l'appel de projets lancé en août 2024 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du volet 2 de la mesure stratégique 1.4 du Plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Ce volet finance des projets en urbanisme et en aménagement du territoire issus d'une concertation régionale et visant à soutenir concrètement le milieu municipal pour répondre aux besoins et aux ambitions des collectivités locales.

Citations :

« Nous sommes fiers d'appuyer ces projets innovants qui reflètent les aspirations et les besoins de nos collectivités locales. L'aménagement du territoire, c'est ce qui assure la qualité de nos milieux de vie à moyen et à long termes. Chacune de nos régions a sa propre palette de couleurs, ses besoins spécifiques. En soutenant des projets pour et par les régions, comme ceux de Capitale Nature et de la MRC de Montmagny, nous renforçons notre engagement envers un aménagement harmonieux et durable de nos territoires municipaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Vivre en région, c'est faire partie d'une communauté tissée serré, fière de ses racines. C'est aussi avoir la nature comme voisine et profiter au quotidien du fleuve, de nos champs et de nos montagnes. Le soutien accordé à ces deux projets témoigne de notre volonté de bâtir une région à échelle humaine, en répondant aux besoins d'aujourd'hui. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

La toute première Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT) a été rendue publique en juin 2022. Le gouvernement du Québec s'est ainsi doté d'une vision stratégique réfléchie et ambitieuse pour guider l'action collective en matière d'architecture et d'aménagement du territoire au Québec.

Le Plan de mise en œuvre 2023-2027, dévoilé en juin 2023, présente pour sa part les mesures et actions qui seront déployées afin de concrétiser la vision stratégique de la PNAAT.

En tout, 21 projets répartis dans 8 régions administratives ont été retenus par le comité de sélection. D'ici 2027-2028, ils bénéficieront d'un soutien financier totalisant 8,6 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Anis Telmat, Directeur adjoint, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, [email protected]; Isabelle Lavallée, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, 418 271-4228, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746