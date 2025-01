Bell Cause pour la cause invite toute la population à se joindre à la 15 e journée nationale canadienne pour la santé mentale, le mercredi 22 janvier 2025.

journée nationale canadienne pour la santé mentale, le mercredi 22 janvier 2025. La Journée Bell Cause pour la cause comprendra une campagne de don par message texte en soutien à six organismes qui luttent contre la crise de la santé mentale chez les jeunes au Canada.

Bell Média présentera une série d'émissions spéciales sur la santé mentale en français et en anglais à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause.

MONTRÉAL, le 6 janv. 2025 /CNW/ - La Journée Bell Cause pour la cause lance sa 15e année d'action et de changement le 22 janvier en braquant les projecteurs sur la crise de la santé mentale chez les jeunes qui s'intensifie.

Pour la première fois dans l'histoire de Bell Cause pour la cause, la population canadienne est invitée le 22 janvier à soutenir les organismes qui offrent aux jeunes des services en santé mentale en participant à une campagne nationale de don par message texte.

Le 22 janvier, la 15e journée annuelle pour la santé mentale Bell Cause pour la cause mettra l’accent sur la crise de la santé mentale chez les jeunes (Groupe CNW/Bell Canada (MTL)) Le 22 janvier, la 15e journée annuelle pour la santé mentale Bell Cause pour la cause mettra l’accent sur la crise de la santé mentale chez les jeunes (Groupe CNW/Bell Canada (MTL)) Le 22 janvier, la 15e journée annuelle pour la santé mentale Bell Cause pour la cause mettra l’accent sur la crise de la santé mentale chez les jeunes (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, les Canadiens et les Canadiennes pourront faire un don par message texte de 5 $. Les dons recueillis seront remis à ces six organismes qui soutiennent la santé mentale : les Services intégrés pour les jeunes (Aire ouverte au Québec) , Jack.org , Jeunesse, J'écoute , l' Association nationale des centres d'amitié , l' Institut des Familles Solides , et la Fondation Jeunes en Tête .

Les Canadiens peuvent doubler leur impact, puisque Bell versera une somme équivalente au total de tous les dons de 5 $ recueillis, jusqu'à concurrence d'un million de dollars.

Cette année, la journée annuelle de la santé mentale au Canada met en lumière les progrès réalisés et les discussions sur ce qu'il reste à faire pour soutenir les personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale, y compris les jeunes pour qui la crise s'intensifie.

« Depuis 15 ans, la population canadienne offre tout son soutien à Bell Cause pour la cause, qui continue à mettre la santé mentale à l'avant-plan, d'un bout à l'autre du pays. Nous invitons les Canadiens et les Canadiennes à participer à la Journée Bell Cause pour la cause et à soutenir ces importants organismes qui viennent en aide aux jeunes ayant besoin de soutien en matière de santé mentale. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

En 2025, Bell versera 10 millions de dollars pour la santé mentale, ce qui portera l'investissement total de Bell Cause pour la cause à 184 millions de dollars depuis 2010.

Une nouvelle campagne multimédia sensibilise le public à la crise qui touche les jeunes

Aujourd'hui, Bell Cause pour la cause a lancé une campagne multimédia d'envergure nationale intitulée « Soutenons ensemble la santé mentale des jeunes ». Cette campagne confronte les Canadiens à la dure réalité de la crise qui touche les jeunes, ainsi qu'à la nécessité et à l'urgence d'offrir davantage de soutien en santé mentale. Conçue pour attirer l'attention des Canadiens sur la crise à laquelle sont confrontés les jeunes, elle comprend également un appel à l'action collectif : « Ne laissons pas ceci être leur avenir ».

Une génération à risque : État de la santé mentale des jeunes au Canada

En consultation avec des organismes de la communauté de la santé mentale, Bell Cause pour la cause s'est associée à Recherche en santé mentale Canada pour publier un rapport national exhaustif intitulé « Une génération à risque : État de la santé mentale des jeunes au Canada ». Publié en octobre 2024, le rapport révèle des statistiques alarmantes sur la crise de la santé mentale qui s'intensifie chez les jeunes au Canada :

Le suicide est l'une des principales causes de décès : le suicide demeure l'une des principales causes de décès chez les jeunes au Canada. Il est responsable de 21 % des décès, et 24 % des jeunes âgés de 16 à 24 ans déclarent avoir eu des idées suicidaires.

le suicide demeure l'une des principales causes de décès chez les jeunes au Canada. Il est responsable de 21 % des décès, et 24 % des jeunes âgés de 16 à 24 ans déclarent avoir eu des idées suicidaires. Groupes de jeunes prioritaires : les communautés 2ELGBTQ+, les nouveaux arrivants et les jeunes noirs et autochtones sont plus susceptibles de présenter des enjeux de santé mentale et sont confrontés à des obstacles d'accès aux soins.

les communautés 2ELGBTQ+, les nouveaux arrivants et les jeunes noirs et autochtones sont plus susceptibles de présenter des enjeux de santé mentale et sont confrontés à des obstacles d'accès aux soins. Apparition précoce d'enjeux de santé mentale : les jeunes sont considérés comme une population vulnérable, puisque de 66 à 75 % des enjeux de santé mentale apparaissent avant l'âge de 24 ans.

les jeunes sont considérés comme une population vulnérable, puisque de 66 à 75 % des enjeux de santé mentale apparaissent avant l'âge de 24 ans. Autostigmatisation : les jeunes n'ont souvent aucun problème à discuter de la santé mentale en général; toutefois, ils sont moins à l'aise de parler de leurs propres enjeux de santé mentale.

les jeunes n'ont souvent aucun problème à discuter de la santé mentale en général; toutefois, ils sont moins à l'aise de parler de leurs propres enjeux de santé mentale. Facteurs déterminants : les enjeux de santé mentale chez les jeunes se sont multipliés avant la pandémie. Ils ont empiré depuis en raison d'une combinaison de facteurs tels que l'isolement social, le temps excessif passé devant un écran (plus de six heures par jour) et les enjeux socioéconomiques.

Programmation de Bell Média

Dans le cadre de la campagne Bell Cause pour la cause, Bell Média proposera une programmation spéciale sur la santé mentale en français et en anglais sur ses plateformes télé, radio et numériques. Le public pourra notamment regarder le nouveau documentaire « LES GARS, FAUT QU'ON SE PARLE », qui sera diffusé sur Crave, Canal Vie, Canal D et plus tard sur la chaîne Noovo.

Citations des organismes partenaires de la Journée Bell Cause pour la cause :

Association nationale des centres d'amitié

« Les centres d'amitié offrent des services essentiels dans le but d'améliorer le bien-être des personnes autochtones qui vivent en milieu urbain. La campagne Bell Cause pour la cause nous donne l'occasion de souligner ce travail important à l'échelle nationale et permet aux Canadiens de soutenir la santé mentale des jeunes autochtones par l'intermédiaire du Mouvement des centres d'amitié. »

- Jocelyn W. Formsma, directrice générale, Association nationale des centres d'amitié

Fondation Jeunes en Tête

« La Fondation Jeunes en Tête est choyée de pouvoir s'associer cette année à Bell Cause pour la cause. Ce grand rendez-vous national annuel a permis de faire tomber de nombreux tabous, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Devant la publication de récentes données inquiétantes sur la santé mentale des jeunes, notre mission de sensibilisation s'avère plus que jamais nécessaire. Cette collaboration est la preuve qu'ensemble, nous pourrons accroître notre impact et bien remplir les sacs à dos des jeunes avec les outils dont ils ont besoin pour relever les défis de la vie. »

- Mélanie Boucher, présidente-directrice générale, Fondation Jeunes en Tête

Jack.org

« À l'heure actuelle, la santé mentale constitue le défi de santé le plus préoccupant chez les jeunes. Bell Cause pour la cause amorce une conversation essentielle sur l'importance d'améliorer notre soutien aux jeunes en leur donnant les outils nécessaires pour surmonter les moments difficiles. En offrant aux jeunes le soutien communautaire et l'information nécessaires pour accéder à des soins appropriés en temps opportun, nous pouvons mettre fin à la crise urgente de santé mentale qui les affecte et les doter des aptitudes essentielles pour mener une vie saine et significative. »

- Vivien Glencross, présidente et cheffe de la direction intérimaire, Jack.org

Jeunesse, J'écoute

« La Journée Bell Cause pour la cause est importante dans le paysage canadien de la santé mentale et a des répercussions à l'échelle mondiale. Cette année, elle mettra en lumière la crise de la santé mentale chez les jeunes, encourageant le dialogue et l'action de tous dans nos conversations, nos écoles, nos communautés, et partout au pays. Il est parfois difficile de trouver les mots justes. C'est précisément ce que font les remarquables conseillers et répondants aux crises de Jeunesse, J'écoute : ils offrent aux jeunes un espace bienveillant où ils peuvent exprimer leurs émotions librement, à tout moment, sans jugement. Nous sommes reconnaissants de l'engagement constant de la Journée Bell Cause pour la cause à transformer le paysage de la santé mentale et de son appui à Jeunesse, J'écoute depuis tant d'années. »

- Katherine (Kathy) Hay, présidente et cheffe de la direction, Jeunesse, J'écoute

Institut des Familles Solides

« Le Canada fait face à une crise de la santé mentale chez les jeunes, et la sensibilisation n'est que le point de départ pour la surmonter. La Journée Bell Cause pour la cause donne lieu à des conversations essentielles qui doivent se transformer en actions concrètes. L'Institut des Familles Solides offre aux jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale un soutien accessible et fondé sur des données probantes, tout en les aidant à acquérir des aptitudes qui changent leur vie et renforcent leur résilience. En abordant tôt les problèmes de santé mentale, nous pouvons changer la trajectoire de vie des jeunes, et créer un avenir plus sain et plus prometteur pour tous. Ensemble, nous pouvons nous assurer que chaque jeune reçoit l'aide dont il a besoin pour s'épanouir. »

- Dre Patricia Lingley Pottie, présidente et cheffe de la direction, Institut des Familles Solides

Services intégrés pour les jeunes - Huddle

« Offrir du soutien pertinent aux jeunes signifie éliminer les obstacles et créer davantage d'espaces culturellement adaptés dirigés par des jeunes. Chez Huddle, nous voyons le champ des possibles qui s'ouvre lorsque nous repensons et transformons les systèmes pour vraiment aller à la rencontre des jeunes en regroupant tous les services de soutien dont ils ont besoin au sein d'un seul et même organisme chaleureux. »

- Pam Sveinson, directrice générale, Huddle, membre du regroupement des Services intégrés pour les jeunes

La campagne de don par message texte de la Journée Bell Cause pour la cause est rendue possible grâce au soutien de la Fondation des dons sans fil du Canada.

Visitez le site Web Bell.ca/cause pour télécharger la trousse et les guides de conversation de Bell Cause pour la cause et partagez vos propres actions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #BellCause.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada, Bell Cause pour la cause a pour vision un pays où chaque personne peut obtenir le soutien en santé mentale dont elle a besoin afin de s'épanouir. Il s'agit d'un pilier de l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

Questions des médias

[email protected]

@Bell_Cause

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Canada (MTL)