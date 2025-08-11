Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'un capital global de 2 milliards de dollars canadiens de débentures MTN en quatre séries dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (« MTN »).

Les débentures MTN à 3,65 % de série M-64 d'un capital de 400 millions de dollars canadiens seront datées du 14 août 2025, viendront à échéance le 14 août 2029 et seront émises au prix de 99,956 $ CA par tranche de 100 $ de capital pour un rendement à l'échéance de 3,662 %.

Les débentures MTN à 4,30 % de série M‑65 d'un capital de 500 millions de dollars canadiens seront datées du 14 août 2025, viendront à échéance le 14 mars 2033 et seront émises au prix de 99,816 $ CA par tranche de 100 $ de capital pour un rendement à l'échéance de 4,328 %.

Les débentures MTN à 4,70 % de série M‑66 d'un capital de 600 millions de dollars canadiens seront datées du 14 août 2025, viendront à échéance le 14 mars 2036 et seront émises au prix de 99,747 $ CA par tranche de 100 $ de capital pour un rendement à l'échéance de 4,730 %.

Les débentures MTN à 5,25 % de série M‑67 d'un capital de 500 millions de dollars canadiens seront datées du 14 août 2025, viendront à échéance le 14 août 2055 et seront émises au prix de 99,476 $ CA par tranche de 100 $ de capital pour un rendement à l'échéance de 5,285 %.

Les débentures MTN seront garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc. Bell Canada a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement des titres de créance émis par Ziply Fiber ou l'une de ses filiales ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise.

Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour le 14 août 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les débentures MTN de série M‑64, les débentures MTN de série M‑65, les débentures MTN de série M‑66 et les débentures MTN de série M‑67 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute loi sur les valeurs mobilières étatique américaine, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États‑Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes aux États‑Unis (au sens donné à U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933).

Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus préalable de base daté du 9 mai 2024, dans sa version modifiée par le prospectus préalable de base simplifié modifié daté du 6 février 2025 et d'un supplément de prospectus daté du 16 mai 2024. Bell Canada déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services large bande Internet, sans fil, de télévision, médias et de communications d'affaires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .



1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

Questions des médias :

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs :

Krishna Somers

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y compris, notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous‑entendues dans de telles déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de l'émission proposée susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.

