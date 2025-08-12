Financé en partenariat avec le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds pour la large bande universelle, le projet apporte la technologie évolutive de la fibre jusqu'au domicile (FTTH) aux îles Fogo et Change, des destinations touristiques internationales émergentes connues pour leurs initiatives de développement durable et leur sens de l'hospitalité.

« Le déploiement de la fibre optique aux îles Fogo et Change est un exploit technique important et une source de grande fierté pour notre équipe. Ce projet témoigne de l'engagement de Bell à relier les communautés isolées grâce à un service de large bande de calibre mondial, créant ainsi de nouvelles possibilités pour les résidents, les entreprises et les visiteurs. »

-- Mark McDonald, vice-président exécutif et chef du développement technologique, Bell

« Aujourd'hui, l'accès à des services Internet haute vitesse fiables est nécessaire, peu importe où l'on vit au Canada. Le déploiement d'un système de câbles sous-marins de fibre optique représente une étape importante en matière de connectivité pour les habitants des îles Fogo et Change : il facilite les activités en ligne, l'accès aux services essentiels et le contact avec les proches. »

-- L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural)

Bell a déployé plus de 16 km de câbles sous-marins robustes dans des zones accidentées, afin d'offrir une technologie FTTH de calibre mondial à ces communautés insulaires, parmi les plus riches sur le plan culturel et les plus singulières du paysage canadien. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, mais aussi de permettre aux collectivités de prospérer dans un monde numérique. En offrant une connectivité haute vitesse fiable, Bell contribue à offrir de nouvelles possibilités aux résidents, à soutenir les entreprises locales et à améliorer l'accès aux services essentiels sur les îles Fogo et Change.

Faits saillants du projet

Déploiement de câbles sous-marins : un câble sous-marin de fibre optique à double blindage de 24 brins a été installé en deux segments : de Farewell aux îles Change (7,25 km) et des îles Change à l'île Fogo (8,8 km), à des profondeurs maximales de 49 m et 44 m, respectivement.

un câble sous-marin de fibre optique à double blindage de 24 brins a été installé en deux segments : de Farewell aux îles Change (7,25 km) et des îles Change à l'île (8,8 km), à des profondeurs maximales de 49 m et 44 m, respectivement. Gestion environnementale : le projet a fait l'objet d'évaluations environnementales rigoureuses, notamment des études de biologie marine et des évaluations des habitats, afin de garantir un impact minimal sur les écosystèmes sensibles.

le projet a fait l'objet d'évaluations environnementales rigoureuses, notamment des études de biologie marine et des évaluations des habitats, afin de garantir un impact minimal sur les écosystèmes sensibles. Ingénierie innovante : un sonar à balayage latéral et des systèmes de tuyaux articulés ont été utilisés pour cartographier les fonds marins et protéger le câble dans les zones de déferlement et sur les terrains rocheux.

La nouvelle infrastructure de fibre optique permet à la région de ne plus dépendre des liaisons hyperfréquences, qui serviront désormais de système de transmission de secours. Cette mise à niveau ouvre la voie à une croissance numérique durable pour les îles Fogo et Change, en favorisant le développement du tourisme, le télétravail et l'accès aux services essentiels tout au long de l'année. Bell a pour objectif de mettre en service l'infrastructure de distribution nécessaire d'ici la fin de l'automne 2025. L'accès au service amélioré devrait être offert aux clients peu après cette échéance.

