Bell devient le partenaire de télécommunications exclusif de Perplexity au Canada et offre à ses clients admissibles un accès gratuit à Perplexity Pro pendant 12 mois.

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Perplexity, un moteur de réponses de pointe propulsé par l'IA, devenant ainsi le partenaire de télécommunications exclusif de l'entreprise au Canada. Dans le cadre de ce partenariat, les clients admissibles de Bell bénéficieront pendant 12 mois d'un accès gratuit à Perplexity Pro, un outil de recherche et de productivité basé sur l'IA de qualité supérieure, d'une valeur de près de 300 $.

Bell s’associe à Perplexity afin d’offrir à ses clients des outils de recherche évolués propulsés par l’IA (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

Il s'agit d'une étape clé dans la stratégie de Bell, qui vise à offrir à ses clients des solutions d'IA à la fois utiles et pratiques. En proposant aux Canadiens des solutions d'IA de premier plan comme Perplexity sur le réseau Internet le plus rapide1 et sur les réseaux 5G et 5G+ les plus rapides et les meilleurs2 au pays, Bell optimise l'expérience de ses clients pour tout ce qui concerne la recherche, l'apprentissage et la création, à la maison comme en déplacement. Ces expériences propulsées par l'IA nécessitent des réseaux puissants capables de traiter de grands volumes de données en temps réel, et les réseaux de Bell sont en mesure de répondre à ces besoins.

Perplexity offre une expérience de recherche conversationnelle alimentée par l'IA qui fournit des réponses rapides et précises en citant les sources. Les utilisateurs gagnent ainsi du temps et accèdent rapidement aux renseignements dont ils ont besoin. Grâce à Perplexity Pro, les clients peuvent accéder à des modèles d'IA de pointe, comme GPT-5, Claude 4.0 et Gemini 2.5 Pro, qui soutiennent une variété de tâches, comme la recherche, la rédaction, la planification de contenu et l'analyse de données. La vitesse et la performance des réseaux de Bell optimisent l'expérience avec l'IA, ce qui permet aux clients de profiter pleinement des capacités de Perplexity.

Lancée juste à temps pour la rentrée scolaire, cette offre permettra à des millions de Canadiens et de Canadiennes de découvrir le meilleur de l'IA, en les aidant à renouer avec leur routine, que ce soit en classe ou au travail, ou simplement à rester organisés et informés.

« Les outils d'IA sont en train de révolutionner nos interactions avec l'information. Grâce à notre partenariat avec Perplexity, nous offrons à des millions de Canadiens et de Canadiennes l'occasion de découvrir le meilleur de l'IA, grâce aux réseaux primés de Bell, peu importe où ils se trouvent. Que ce soit pour effectuer des recherches, téléverser des fichiers ou générer du contenu, la vitesse et les performances des réseaux de Bell sont essentielles pour transmettre de vastes quantités de données en temps réel. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites entreprises, Bell

« Nous sommes ravis de collaborer avec Bell pour offrir Perplexity Pro aux utilisateurs du Canada. Des réponses précises et dignes de confiance sont essentielles à des millions de décisions prises chaque jour par les Canadiens. L'engagement de Bell envers l'innovation axée sur le client en fait un partenaire idéal pour fournir une technologie utile qui améliore le quotidien de tous les clients. »

- Ryan Foutty, vice-président des affaires chez Perplexity

Avantages de Perplexity Pro

Perplexity Pro est une plateforme alimentée par l'IA, plus performante que les moteurs de recherche traditionnels. Elle synthétise des informations qui proviennent de différentes sources et fournit des réponses en temps réel accompagnées de références. Les principales caractéristiques de la plateforme sont les suivantes :

Accès aux meilleurs modèles d'IA : GPT-5, Claude 4.0, Gemini 2.5 Pro et autres

600 recherches de type « pro » par jour

Téléversement et analyse illimités de fichiers

Outils de génération d'images

Fonctionnalités avancées de synthèse, de référence et de recherche

Accès anticipé à Comet , un nouveau navigateur agentique de Perplexity

Les clients admissibles de Bell Mobilité recevront dans les prochains jours un code d'accès, alors que les clients de Bell Internet y auront accès à partir de l'automne 2025. Les codes seront envoyés par courriel et message texte; les clients pourront également y accéder dans leur compte MonBell.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada3. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

__________________________________

1 D'après les données Speedtest IntelligenceMD fournies par OoklaMD pour le premier semestre de 2025. Tous droits réservés.

2 Des essais indépendants effectués par Global Wireless Solutions de février à novembre 2024 ont permis de classer Bell au premier rang des fournisseurs nationaux de services sans fil au Canada pour ses réseaux 5G et 5G+.

3 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

