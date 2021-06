La COVID-19 a souligné l'importance de se préparer aux imprévus. Dans un récent sondage de la Sun Life, 80 % des personnes de la génération Y (de 24 à 39 ans) veulent plus que jamais protéger leur avenir financier 2 . Ce nombre passe à 89 % pour la génération Z (personnes de 18 à 23 ans) 3 . Les jeunes accordant plus d'importance à la sécurité de leur avenir, la Sun Life est fière d'offrir une plus grande souplesse sur les limites de couverture pour créer une expérience optimale liée aux demandes d'assurance.

« À la Sun Life, nous transformons notre processus de tarification grâce aux données et à l'analytique, explique Norm Leblond, vice-président, tarificateur en chef et responsable de la gestion des risques liés aux règlements à la Sun Life. Nous voulons offrir une expérience en assurance simple, rapide et sans tracas à toute la population. L'analytique avancée nous permet de déterminer si les Clients doivent passer des tests de laboratoire pour leurs demandes d'assurance-vie. Les Clients bénéficient d'une expérience moins invasive, les rendez-vous et les tests étant maintenus au minimum. Nous sommes fiers d'être à la tête de l'industrie et d'aider les Canadiens à obtenir la protection dont ils ont besoin », ajoute M. Leblond.

Les modèles prédictifs permettent à la Sun Life de cerner des risques autrement qu'au moyen d'examens médicaux. Elle fait figure de chef de file de l'industrie depuis les dix dernières années pour éliminer le besoin que des examens soient faits par un professionnel médical désigné. Dès aujourd'hui, les Clients de 18 à 40 ans qui demandent une assurance-vie sont admissibles aux limites élargies, sans que des tests de laboratoire soient nécessaires.

La sécurité financière est un pilier de la stratégie de durabilité de la Sun Life. En leur offrant des produits et services novateurs, la Sun Life permet aux Clients d'atteindre la tranquillité d'esprit et une sécurité financière durable grâce à l'assurance.

Pour en savoir plus sur l'assurance-vie, consultez le site www.sunlife.ca/fr/explore-products/insurance.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 304 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site sunlife.com.

_______________________________ 1 Estimation basée sur les volumes de demandes d'assurance-vie reçues récemment à la Sun Life. 2 Sondage de la Sun Life, mars 2021. 3 Sondage de la Sun Life, mars 2021.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

Tél. : 438-341-3884

[email protected]

SOURCE Sun Life Assurance Company of Canada

Liens connexes

http://www.sunlife.com