TORONTO, le 13 août 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé aujourd'hui des changements touchant sa gamme de fonds communs de placement.

Changements touchant les sous-conseillers pour le Mandat privé d'actifs réels Sun Life

À la fermeture des bureaux le 14 octobre 2025, Cohen & Steers Capital Management, Inc. (« Cohen and Steers ») remplacera Lazard Asset Management (Canada), Inc. (« Lazard ») à titre de sous-conseiller pour la portion infrastructures du Mandat privé d'actifs réels Sun Life (le « fonds »). Cohen and Steers est un gestionnaire de portefeuille mondial de premier plan axé sur les infrastructures. Il se spécialise depuis plus de 30 ans dans les investissements en actifs réels.

De plus, à la fermeture des bureaux le 14 octobre 2025, le gestionnaire de portefeuille Gestion d'actifs PMSL remplacera KBI Global Investors (North America) Ltd. à titre de sous-conseiller du fonds.

Gestion d'actifs PMSL modifiera également les stratégies de placement du fonds à la fermeture des bureaux le 14 octobre 2025 pour inclure une exposition aux produits de base.

L'objectif de placement du fonds demeure le même.

Fermeture du Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life

Gestion d'actifs PMSL a aussi annoncé aujourd'hui sa décision de fermer le Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life (le « fonds »). Cette décision a été prise pour simplifier l'offre de produits destinés aux investisseurs et investisseuses.

La dissolution du fonds prendra effet à la fermeture des bureaux le 14 octobre 2025. Gestion d'actifs PMSL rachètera auprès des investisseurs et investisseuses ce qu'il reste dans le fonds à cette date.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens et Canadiennes une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Gestion d'actifs PMSL inc. allie la solidité de l'une des marques de services financiers les plus respectées du Canada, la Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe pour offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 décembre 2024, Gestion d'actifs PMSL inc., membre du groupe Sun Life, gérait un actif de 40,95 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre. Pour plus de renseignements, consultez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Renseignements pour les médias :

Sun Life Canada : [email protected]

SOURCE Gestion d’actifs PMSL inc.