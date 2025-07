Face à l'incertitude économique, les gens sont plus nombreux à adapter leur stratégie de retraite et de placement qu'à l'abandonner

TORONTO, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Quand il s'agit d'épargner pour la retraite, la population canadienne tient bon. De nouvelles données montrent que les gens adoptent une approche mesurée face à la volatilité des marchés. Le rapport Objectif épargne 2025 de la Sun Life dresse un portrait clair de la façon dont les Canadiens et les Canadiennes ajustent leurs stratégies de placement au lieu d'abandonner leur épargne-retraite.

Ce rapport phare analyse les données de 1,5 million de participants des régimes collectifs de retraite de la Sun Life pour cerner les tendances en matière d'épargne au travail au Canada. Il montre la constance et la résilience des régimes au travail et de leurs participants :

Les placements sont réaffectés plutôt que retirés - Au premier trimestre de 2025, les participants ont sorti leur argent des fonds d'actions américaines au rythme le plus élevé observé depuis le début de la pandémie de COVID-19. Mais si davantage de personnes réduisent leur exposition au risque, elles ne retirent pas leur argent de leur régime pour autant. Les taux de retrait demeurent stables par rapport aux années précédentes.

- Au premier trimestre de 2025, les participants ont sorti leur argent des fonds d'actions américaines au rythme le plus élevé observé depuis le début de la pandémie de COVID-19. Mais si davantage de personnes réduisent leur exposition au risque, elles ne retirent pas leur argent de leur régime pour autant. Les taux de retrait demeurent stables par rapport aux années précédentes. Les cotisations moyennes augmentent - Les tendances positives touchant les comportements d'épargne des participants se maintiennent. Les cotisations moyennes atteignent plus de 9 500 $, soit une hausse de 6 % par rapport à 2022.

- Les tendances positives touchant les comportements d'épargne des participants se maintiennent. Les cotisations moyennes atteignent plus de 9 500 $, soit une hausse de 6 % par rapport à 2022. La formation des participants porte ses fruits - 70 % des participants ayant consulté un conseiller étaient plus susceptibles d'agir au sujet de leur avenir financier que ceux ne l'ayant pas fait.

- 70 % des participants ayant consulté un conseiller étaient plus susceptibles d'agir au sujet de leur avenir financier que ceux ne l'ayant pas fait. Les fonds axés sur une date d'échéance demeurent populaires et efficaces - Ces fonds représentent maintenant 42 % des soldes des participants, contre 29 % en 2018. Les gens qui investissent uniquement dans des fonds axés sur une date d'échéance ont obtenu de meilleurs rendements que ceux qui investissent dans des fonds non axés sur une date d'échéance pour huit des dix dernières années.

« La tendance "acheter canadien" qui a gagné en popularité plus tôt cette année pourrait également avoir des répercussions sur la façon dont les gens investissent leur argent. Même si certaines personnes revoient leurs finances, il est encourageant de constater qu'elles ne retirent pas leur argent du marché sur un coup de tête », a déclaré Dave Jones, vice-président principal, régimes collectifs de retraite, Sun Life. « Certains Clients déplacent leur actif des actions américaines vers des options plus prudentes. Ils sont engagés et prennent leur avenir financier au sérieux tout en faisant face aux turbulences. »

Alors que davantage de personnes rajustent leurs stratégies de placement et gardent le cap, les participants de régimes d'épargne au travail prennent aussi leur retraite, en moyenne, deux ans plus tôt que la moyenne canadienne1. En tirant parti de ce qu'offrent les régimes d'épargne au travail, les Canadiens et les Canadiennes peuvent continuer à bâtir leur patrimoine et ainsi atteindre une sécurité financière durable. Même si l'épargne-retraite varie d'une personne à l'autre, voici quelques moyens simples pour assurer son avenir financier :

Tirez parti de votre régime d'épargne au travail - Assurez-vous d'y adhérer et pensez à maximiser vos cotisations. Bien que de nombreux employeurs versent des cotisations complémentaires équivalentes, les participants laissent encore des centaines de millions de dollars sur la table chaque année en ne profitant pas pleinement de cette contrepartie.

- Assurez-vous d'y adhérer et pensez à maximiser vos cotisations. Bien que de nombreux employeurs versent des cotisations complémentaires équivalentes, les participants laissent encore des centaines de millions de dollars sur la table chaque année en ne profitant pas pleinement de cette contrepartie. Créez un plan financier personnalisé - Une feuille de route financière est essentielle pour atteindre vos objectifs spécifiques. Le solde moyen des comptes de régimes au travail continue de croître : il s'établit à 94 220 $, en hausse de 16 % par rapport à 2022. Avoir un plan financier peut vous aider à déterminer le montant dont vous avez besoin pour vos objectifs. De nombreux outils peuvent vous aider, comme Un Plan , simplement Sun Life. Cette solution permet d'établir et de modifier vos objectifs personnels et de voir où vous en êtes.

- Une feuille de route financière est essentielle pour atteindre vos objectifs spécifiques. Le solde moyen des comptes de régimes au travail continue de croître : il s'établit à 94 220 $, en hausse de 16 % par rapport à 2022. Avoir un plan financier peut vous aider à déterminer le montant dont vous avez besoin pour vos objectifs. De nombreux outils peuvent vous aider, comme , simplement Sun Life. Cette solution permet d'établir et de modifier vos objectifs personnels et de voir où vous en êtes. Communiquez avec un conseiller - Les conseillers Sun Life peuvent vous offrir des conseils globaux, axés sur vos besoins, et une feuille de route financière personnalisée. Vous profiterez ainsi de la combinaison idéale de solutions de placement, d'assurance et de santé en vue d'atteindre vos objectifs et de bâtir votre patrimoine.

« En période de changement et d'incertitude, avoir un partenaire de confiance qui comprend vos objectifs et besoins uniques est primordial », a indiqué Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l'Individuelle. « La vie est remplie de grands moments, et la Sun Life adopte une approche globale dans son engagement à aider les Clients et les Clientes à atteindre une sécurité financière durable. La paix d'esprit que procure la protection de leur avenir pour les générations à venir est inestimable. »

Lisez le Rapport Objectif épargne 2025 pour en savoir plus sur les tendances en matière d'épargne au travail et de revenu au Canada.



