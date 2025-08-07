Dan Fishbein prendra sa retraite en mars 2026

TORONTO, le 7 août 2025 /CNW/ - Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life, a le plaisir d'annoncer que David Healy, actuellement président des activités de soins dentaires à la Sun Life États-Unis, assumera les fonctions de président de la Sun Life États-Unis le 1er septembre 2025. M. Healy succède à Dan Fishbein, M.D., qui a annoncé son intention de prendre sa retraite en mars 2026. M. Fishbein occupera le poste de président général, Sun Life États-Unis, et travaillera avec M. Healy à la transition des fonctions de direction.

« Sous la direction de Dan, nos activités américaines se sont transformées au cours des 11 dernières années et l'organisation occupe désormais un rôle de leader des garanties et des services liés à la santé. Grâce à ses liens avec l'écosystème global de soins de santé, l'organisation aide les gens à obtenir les soins et la couverture dont ils ont besoin. Nous remercions Dan pour les nombreuses contributions qu'il a apportées à la Sun Life et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux projets, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Je suis ravi que David se joigne à l'équipe de direction de la Sun Life et je suis persuadé que sa vaste expérience et son sens aigu des affaires nous aideront à franchir les prochaines étapes de notre stratégie aux États-Unis. Son expérience combinée en technologie et dans les opérations, ainsi que son travail antérieur dans le secteur des avantages sociaux, correspondent parfaitement à nos ambitions pour les États-Unis. »

Avant d'occuper son poste actuel, M. Healy a dirigé le secteur des garanties collectives pendant sept ans, avec une approche axée sur la croissance et l'investissement dans de nouvelles capacités et de nouveaux services visant à aider les clients à obtenir la couverture dont ils ont besoin et à élargir l'accès aux soins. Au cours des 20 années qu'il a passées à la Sun Life, il a notamment dirigé les équipes des opérations et de la technologie aux États-Unis, où il a regroupé les services des différentes unités d'affaires afin d'assurer la cohérence de l'expérience client et de moderniser la prestation des services informatiques. Il a également encadré l'intégration d'Assurant Employee Benefits, que la Sun Life a acquise en 2016, et a joué un rôle déterminant dans l'acquisition, en 2018, de l'entreprise de technologies d'assurance Maxwell Health, qui a ajouté des talents et une expertise numériques à l'organisation.

Avant de se joindre à la Sun Life, M. Healy a travaillé à Keyport Life Insurance Company et à la Financière Manuvie. Il est titulaire d'un baccalauréat en marketing du Providence College et d'une maîtrise en administration des affaires avec mention de l'Université de Boston.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

