Iris, l'agent propulsé par l'IA générative de la Sun Life, remporte les honneurs en 2025

Iris est une application transformatrice des technologies de l'IA générative et de l'IA agentive qui a une incidence directe sur la productivité du personnel. Elle constitue également une base qui permettra à la Sun Life d'accélérer l'innovation pour sa clientèle dans l'avenir.

TORONTO, le 12 août 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a remporté pour la deuxième année consécutive un prix CIO Canada 2025. Cette année, c'est grâce à Iris, son agent propulsé par l'IA générative et conçu à l'interne. Les prix CIO Canada soulignent les réalisations d'organisations canadiennes et de leurs équipes, qui utilisent les technologies de l'information de manière innovante afin d'apporter une valeur ajoutée.

L'agent virtuel interne de la Sun Life Iris utilise l'IA générative et l'IA agentive afin d'améliorer la productivité du personnel et l'efficacité du Bureau de service. Iris est un assistant sécurisé du Bureau de service qui fournit des réponses instantanées et conversationnelles aux demandes courantes, comme les réinitialisations de mot de passe, les demandes de logiciels et l'état des bons de travail. Iris est intégrée aux systèmes existants de la Sun Life, au flux de travail et à la base de connaissances du Bureau de service. Il s'agit d'une option libre-service facile et sécurisée, qui permet au personnel de vaquer à ses priorités. Iris libère aussi du temps pour les représentantes et représentants du Bureau de service, qui peuvent se concentrer sur les dossiers plus complexes. Le résultat : des gains de temps considérables, une productivité accrue, une meilleure satisfaction et un modèle évolutif pour les innovations en IA destinées à la clientèle.

La productivité en chiffres

Iris a considérablement réduit le temps de résolution moyen du Bureau de service, soit de 83 %; elle répond à plus de 80 % des questions du personnel en moins de 2 minutes.

Plus de 9 000 réinitialisations de mots de passe ont été effectuées dans l'année écoulée. Le taux de réussite actuel est de 82 %.

Depuis son lancement, Iris a traité avec succès environ 10 000 demandes du personnel.

Les économies annuelles prévues se chiffrent à plus de 24 000 heures pour les membres du personnel et les représentantes et représentants.

« Cette reconnaissance témoigne du pouvoir de l'innovation responsable et de la façon dont elle peut être mise à profit pour avoir une incidence sur la clientèle et le personnel, indique Laura Money, vice-présidente générale et première directrice des services d'information et de l'innovation technologique à la Sun Life. Iris combine la puissance de l'IA générative avec celle de l'IA agentive dans une application pratique. Elle offre une valeur en temps réel à notre personnel et crée un modèle d'application de l'IA générative à suivre pour améliorer la productivité à la Sun Life à l'échelle mondiale et mieux servir notre clientèle. »

Un leadership numérique appuyé par des résultats

Iris est à la base des prochaines innovations destinées à la clientèle. Les enseignements tirés de sa mise en œuvre à l'interne permettent à la Sun Life d'instaurer des outils d'IA générative et d'IA agentive similaires dans tous les centres d'appels à l'échelle mondiale. Cela transforme ainsi la façon dont la Sun Life interagit avec sa clientèle, en offrant des expériences numériques plus rapides et plus personnalisées. De plus, les fonctionnalités du système d'IA agentive continuent de s'accroître et pourront répondre aux besoins de plus en plus complexes du personnel à mesure que la Sun Life introduira de nouvelles fonctions.

« Offrant des gains mesurables en termes d'efficacité, de satisfaction et de rapidité, Iris est un exemple concret de la façon dont la Sun Life met en œuvre son programme d'innovation, ajoute Mme Money. En plaçant cette technologie avancée au centre de tout ce que nous faisons, nous exploitons de manière sûre et responsable l'IA générative et l'IA agentive afin d'améliorer notre efficacité opérationnelle. Ce faisant, nous jetons les bases d'une transformation numérique plus large pour répondre aux besoins futurs de notre personnel et de notre clientèle», conclut-elle.

Iris n'est qu'une étape de la transformation numérique de la Sun Life, qui a également conçu et lancé récemment un outil novateur, l'Assistant de prise de notes intelligent. Appuyé par l'IA générative, cet outil sert à améliorer l'expérience de la clientèle et à simplifier le travail des conseillères et conseillers. Cette technologie de pointe leur permet de retrancher de 15 à 30 minutes de leur fardeau administratif par rencontre, et ainsi de consacrer plus de temps à approfondir les relations avec les Clientes et Clients et à fournir des conseils personnalisés et fiables.

La Sun Life est déterminée à promouvoir le leadership numérique et à axer ses efforts sur l'incidence sur le Client en continuant d'adopter et de tester des technologies novatrices. Notre culture est ancrée dans la sécurité; ce principe s'applique également à notre approche des technologies émergentes. Avec des technologies comme l'IA générative, la Sun Life outille son personnel pour qu'il améliore ses compétences, le tout dans le but de concrétiser notre raison d'être : aider les Clientes et Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos des prix CIO Canada

Les prix CIO Canada soulignent les réalisations d'organisations canadiennes et de leurs équipes qui utilisent les TI de façon novatrice pour créer de la valeur, qu'il s'agisse de se donner un avantage concurrentiel, d'optimiser les processus, de favoriser la croissance ou d'améliorer les relations avec la clientèle. C'est une marque reconnue d'excellence et une source de fierté pour tous les lauréats.

À propos d'IDC

International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial de données du marché, de services-conseil et d'événements pour les marchés des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. Employant plus de 1 300 analystes partout dans le monde, IDC offre une expertise mondiale, régionale et locale en technologies et en analyses comparatives et approvisionnement des TI, et présente les occasions et tendances du secteur dans plus de 110 pays. Les données et analyses d'IDC aident les spécialistes des TI, les cadres en entreprise ainsi que la communauté des placements à prendre des décisions quant aux technologies fondées sur les données et à atteindre leurs principaux objectifs opérationnels. Fondée en 1964, IDC est une société cheffe de file mondiale des services de technologie des médias, de données et de marketing. Pour en savoir plus sur IDC, rendez-vous à https://www.idc.com. Suivez IDC sur Twitter à @IDC et sur LinkedIn. Restez à l'affût des nouvelles et des tendances du secteur en vous abonnant au blogue d'IDC. Pour en savoir plus sur IDC Canada, rendez-vous au www.idc.com/ca ou suivez l'entreprise sur LinkedIn (sites et pages en anglais).

À propos de CIO

La plateforme CIO s'emploie à attirer la plus grande concentration de hauts dirigeants de l'information et des technologies en entreprise grâce à un accès inégalé aux connaissances et à l'expertise de pairs en stratégie opérationnelle, en innovation et en leadership. Les organisations évoluent au fil de leur transformation numérique, et CIO offre à ses lecteurs des informations essentielles sur le développement de carrière, notamment sur les certifications, les pratiques d'embauche et le perfectionnement des compétences. Le portefeuille primé de CIO fournit aux dirigeants des technologies en entreprise des analyses et des observations sur les tendances en technologies de l'information et une compréhension claire du rôle des TI dans l'atteinte des objectifs opérationnels. Pour en savoir plus sur CIO, veuillez visiter le site https://www.cio.com/ (en anglais).

