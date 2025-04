Pour sa façon de défendre la cause de la santé des femmes en milieu de travail et de nourrir une culture florissante

TORONTO, le 25 avril 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a le plaisir de féliciter Helena Pagano, vice-présidente générale et première directrice, personnes et culture à la Sun Life, qui est lauréate d'un des prix Best Executive Award 2025 présentés par le Report on Business du Globe and Mail. Ces prix récompensent des cadres canadiens (qui ne sont pas chefs de direction) pour leur leadership exceptionnel et leur impact durable dans leur organisation.

« Je tiens à féliciter Helena pour cette belle marque de reconnaissance, a dit le président et chef de la direction de la Sun Life Kevin Strain. Depuis le début de sa carrière à la Sun Life, Helena joue un rôle clé dans la promotion d'une culture qui inspire nos gens à concrétiser notre raison d'être et les fait se sentir véritablement soutenus. Elle a contribué à l'atteinte d'excellents résultats dans tous nos marchés et aux meilleurs taux de fidélisation des talents de la dernière décennie. Son leadership et sa passion sincère pour la cause de la santé des femmes en milieu de travail n'inspirent pas seulement le changement, mais ont un impact concret sur la vie des membres de notre personnel. Helena est une leader innovante, inspirée par notre raison d'être, qui cherche toujours à aider nos gens à s'épanouir et à avancer dans leur carrière. »

L'approche de leadership d'Helena illustre sa détermination à comprendre les besoins des personnes et à utiliser des données pour établir des stratégies efficaces axées sur les gens. Sa vision avant-gardiste a inspiré des changements positifs dans toute la Sun Life, dans le cadre de diverses initiatives :

Devenir un employeur de choix pour les femmes

Sous la direction d'Helena, la Sun Life continue de nourrir une culture permettant aux femmes de s'épanouir dans leur carrière. Le leadership de la Sun Life - la première organisation au Canada à adhérer à la campagne Ménopause, au travail! de la Fondation canadienne de la ménopause - a aidé à créer un précédent en matière d'inclusivité en milieu de travail et a été souligné dans le cadre du programme Breakout 2025 de Catalyst (en anglais). Helena anime également des rencontres avec le personnel à l'échelle mondiale. L'objectif de ces rencontres est d'étendre la conversation sur la santé des femmes en milieu de travail en abordant des sujets comme la ménopause et la fertilité. Elle aide ainsi à freiner la stigmatisation et à créer un espace sûr propice au dialogue. Au début de l'année, la Sun Life a aussi été citée dans la liste Women Lead Here 2025 du Report on Business (en anglais).

Donner à nos gens les moyens de s'épanouir

Helena a joué un grand rôle dans la promotion d'une culture florissante à la Sun Life et a contribué à l'atteinte de taux d'engagement et de fidélisation des talents élevés. En 2024, la Sun Life a obtenu la certification Great Place to Work® dans tous les marchés participants. En outre, elle a été nommée meilleur lieu de travail par Great Place to Work® au Canada et en Irlande (en anglais) pour 2025 et figure sur la liste des Meilleurs lieux de travail avec les équipes de direction les plus fiables pour une troisième année consécutive.

« C'est un honneur de recevoir cette marque de reconnaissance du Globe and Mail, a dit la vice-présidente générale et première directrice, personnes et culture Helena Pagano. Ça montre l'importance de mettre les gens au cœur de tout ce qu'on fait, et la détermination et les efforts de toute l'équipe élargie des Ressources humaines à la Sun Life. En gardant toujours en tête les intérêts des gens, en tirant parti des données pour agir et en nourrissant une culture résiliente axée sur notre raison d'être, on crée les conditions pour accroître l'innovation, l'engagement et les résultats. C'est bénéfique pour tout le monde : nos gens, notre organisation et nos Clients. »

Pour en savoir plus sur le prix Best Executive Award accordé à Helena Pagano, consultez le Globe and Mail (en anglais).

