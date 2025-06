Une nouvelle technologie qui permet aux conseillères et aux conseillers

de consacrer moins de temps à la prise de notes et plus de temps

à aider leurs Clientes et Clients à atteindre une sécurité financière durable

TORONTO, le 26 juin 2025 /CNW/ - La Sun Life Canada a lancé un assistant de prise de notes intelligent, outil développé en interne pour résumer de façon efficace et confidentielle les rencontres des conseillères et des conseillers avec leurs clientèles. Cette technologie permet d'agir avec détermination et rapidité, en consacrant moins de temps aux tâches administratives et plus de temps de qualité dédié aux conversations qui comptent avec les Clientes et Clients.

« Cet outil de prise de notes pourrait bien être la plus importante évolution des processus offerte aux conseillères et conseillers ces dernières années, a déclaré Chris Poole, président de CWP Financial Services inc. et planificateur financier agréé de la Sun Life. L'accès à cet outil transforme la façon dont je passe mon temps avec mes Clientes et Clients, de sorte que je puisse concentrer mon temps et mes énergies sur les choses qui comptent vraiment. Les importants gains de temps réalisés permettent à toute notre équipe de conseillères et conseillers d'améliorer encore plus la qualité, la rapidité et l'uniformité, ce qui change vraiment la donne pour nous et pour les gens que nous servons. »

Adepte de première heure de l'IA générative, la Sun Life a d'abord lancé cet outil de prise de notes en 2024 comme projet pilote auprès d'un sous-ensemble de conseillères et de conseillers. Parmi les principales fonctionnalités, citons le résumé des réunions avec la clientèle, l'établissement de la liste de mesures à prendre après la réunion et la rédaction des ébauches de courriel comprenant les prochaines étapes. Dans le cadre du projet pilote, la totalité des participants ont économisé plus de 15 minutes par réunion et 65 % ont économisé plus de 30 minutes. L'incidence cumulative sur une journée ou une semaine est importante. L'Assistant de prise de note comprend aussi une fonctionnalité « mesures à prendre » qui permet d'uniformiser et d'accélérer les communications aux Clientes et aux Clients.

Le projet pilote a permis à l'équipe de tester les avantages de l'outil, tout en respectant les normes d'éthique et de protection des renseignements personnels relatives à l'IA générative. Comme pour toute nouvelle technologie, la Sun Life adopte une approche réfléchie et responsable, en conciliant l'innovation numérique avec son engagement de longue date à assurer la sécurité des données de la clientèle. Les Clientes et Clients doivent consentir verbalement à l'utilisation de l'outil, et les données ne sont pas autorisées à être communiquées hors de l'écosystème technologique sécurisé de la Sun Life.

« En étant à l'écoute des besoins des conseillères et conseillers et de leurs clientèles, nous pouvons déterminer où concentrer notre temps et nos ressources, a déclaré Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l'Individuelle. Gagner la confiance de nos Clientes et Clients est au cœur de nos activités depuis 160 ans. Nous innovons pour répondre à un besoin très réel : permettre aux conseillères et aux conseillers de libérer du temps pour approfondir leurs relations avec leurs clientèles. Ils ont besoin de solutions fiables et personnalisées, et cela ne peut se faire que par une expérience enrichie. Si nous pouvons tirer parti de l'IA générative pour y parvenir, en complément à notre approche personnalisée, tout le monde en bénéficiera. »

L'Assistant de prise de notes intelligent n'est que l'une des nombreuses initiatives lancées par la Sun Life pour faciliter les relations entre les conseillères et conseillers et leurs clientèles. En simplifiant les activités quotidiennes, la Sun Life permet aux conseillers et conseillères de mieux aider la clientèle à atteindre une sécurité financière durable. Cette innovation s'inscrit dans le cadre plus large de son leadership numérique, qui vise à offrir des expériences fluides, personnalisées et intuitives à chaque point de contact.

La Sun Life a une longue tradition de reconnaissance en tant que chef de file de l'industrie, mettant à profit des solutions novatrices pour soutenir son personnel, ses conseillères et conseillers et sa clientèle. La Sun Life a remporté un prix CIO Canada 2024 pour Requêtes Sun Life, son robot conversationnel propulsé par l'IA générative1, et elle continue à investir dans des technologies qui favorisent la convivialité et la commodité. Pour la Sun Life, l'Assistant de prise de notes intelligent n'est qu'un exemple de plus d'innovation numérique pour répondre aux besoins de la population canadienne et donner vie à sa raison d'être : aider ses Clientes et Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

