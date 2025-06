Selon les données de la Sun Life, beaucoup de gens en invalidité au Canada vivent avec plus d'une maladie chronique

TORONTO, le 19 juin 2025 /CNW/ - Le dernier rapport Objectif santé de la Sun Life révèle une tendance troublante en ce qui a trait à l'invalidité de longue durée (ILD) au Canada. Les trois principales raisons des congés ILD sont les problèmes de santé mentale, les troubles circulatoires et le cancer, mais cela ne s'arrête pas là. En effet, les personnes en congé d'invalidité sont de plus en plus nombreuses à avoir plusieurs problèmes de santé, ce qui rend leurs demandes de règlement plus complexes.

Les maladies chroniques multiples (appelées « comorbidités ») sont de plus en plus fréquentes au pays. Voici ce que la Sun Life a découvert en examinant les données liées aux demandes de règlement ILD de plus de 1,5 million de personnes :

Les affections secondaires pour lesquelles les gens présentent le plus de demandes de règlement de frais de médicaments sont le diabète, les problèmes de santé mentale et les maladies cardiovasculaires.

Les personnes en invalidité de longue durée sont deux fois plus susceptibles que les autres de demander le remboursement de médicaments contre des maladies chroniques pour traiter des affections secondaires.

Elles sont aussi trois fois plus susceptibles de demander le remboursement de médicaments contre des maladies chroniques pour traiter deux affections secondaires ou plus (qui s'ajoutent au problème de santé principal visé par leur demande de règlement ILD).

Le diabète est un fil conducteur dans de nombreuses demandes de règlement ILD et illustre le chevauchement des maladies chroniques :

Les personnes en congé ILD sont près de trois fois plus susceptibles que les autres de demander le remboursement de médicaments contre le diabète.

Les demandes de règlement de frais de médicaments pour traiter le diabète ont augmenté de 30 % de 2019 à 2023 de manière générale (pas uniquement pour les personnes en congé ILD).

« Les demandes de règlement invalidité de longue durée sont souvent complexes, et nos données indiquent que la santé et le mieux-être posent plus que jamais des défis aux Canadiens et Canadiennes, explique Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Sun Life Santé. Vivre avec plusieurs maladies chroniques peut être difficile, et cela exige une approche globale du rétablissement. Comme partenaire de confiance en matière de santé pour des millions de personnes et leurs familles au pays, la Sun Life a pour mission d'offrir aux gens des solutions personnalisées et de les aider à obtenir plus facilement les soins qu'il leur faut. »

Aider les personnes en congé ILD à retourner au travail

La présence de deux problèmes de santé ou plus aggrave souvent l'affection principale et complique le traitement. Le rétablissement peut alors être long et difficile. Généralement, les personnes qui présentent des comorbidités retournent moins vite au travail et leur congé dure plus longtemps que la moyenne.

« Le chemin de la guérison n'est pas toujours le même. Lorsqu'on veut aider une personne à se rétablir, il faut avoir un portrait d'ensemble de son état de santé - comorbidités, facteurs de stress, etc. - pour pouvoir élaborer un plan de traitement qui lui convient, affirme Mme Côté. Nous adoptons une approche empathique des soins pour aider les gens à retrouver une certaine normalité. »

La Sun Life soutient les participants de ses régimes grâce à une approche globale. Elle offre plusieurs solutions novatrices en santé, notamment :

Questionnaire psychosocial - Ce nouvel outil novateur de la Sun Life permet aux gestionnaires de dossiers de mieux comprendre l'état de santé des participants et participantes des régimes. Il aide à déterminer le degré de complexité de chaque dossier et permet d'offrir aux gens du soutien supplémentaire et les traitements nécessaires en temps opportun.

Ce nouvel outil novateur de la Sun Life permet aux gestionnaires de dossiers de mieux comprendre l'état de santé des participants et participantes des régimes. Il aide à déterminer le degré de complexité de chaque dossier et permet d'offrir aux gens du soutien supplémentaire et les traitements nécessaires en temps opportun. Confiance médicale - Offert par l'entremise de notre partenariat avec Kii Santé, ce service vise à offrir un soutien accru aux personnes en invalidité. Il leur permet d'accéder rapidement à des soins spécialisés, réduisant en moyenne de 317 jours le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. 1

Offert par l'entremise de notre partenariat avec Kii Santé, ce service vise à offrir un soutien accru aux personnes en invalidité. Il leur permet d'accéder rapidement à des soins spécialisés, réduisant en moyenne de 317 jours le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Tests pharmacogénomiques : Ce service aide les gens à trouver le médicament qui leur convient plus vite, en éliminant ou en réduisant potentiellement la durée du processus d'essais et erreurs.

Lisez le rapport Objectif santé 2025 pour en savoir plus sur les tendances en invalidité de longue durée au Canada.



1 Moyenne cumulée pour les années civiles 2023 et 2024, calculée et rapportée par Confiance médicale.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,55 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias (Sun Life) : écrivez à l'adresse medias.quebec@sunlife.com.

SOURCE Sun Life Assurance Company of Canada