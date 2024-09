TORONTO, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life, est ravi d'annoncer des changements au sein de la direction de Sun Life Canada qui permettront à la société de poursuivre sur sa lancée. Jacques Goulet assumera le nouveau poste de président général, Sun Life Canada et Jessica Tan lui succédera au poste de présidente, Sun Life Canada. Ces changements entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Goulet veillera à une transition harmonieuse et contribuera à la mise en œuvre des principaux éléments de notre stratégie. Il continuera de présider le conseil d'administration de Dialogue, chef de file des services de soins virtuels faisant partie de Sun Life Canada, et de l'association canadienne des compagnies d'assurances de personnes.

Depuis qu'il s'est joint à la Sun Life en 2018, M. Goulet a dirigé l'organisation pendant une période de croissance et de transformation majeures. M. Goulet est un leader déterminé qui mise sur l'innovation au sein de l'organisation et du secteur. À titre de président de Sun Life Canada, il s'est efforcé d'aider les clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain grâce à des initiatives comme la création du Bureau de l'expérience Client, ainsi que le lancement de Sun Life Santé et des régimes Un Plan, simplement Sun Life et Prospr par Sun Life. M. Goulet est passionné par la santé mentale, ce dont témoignent son activisme dans le monde des affaires visant à faire de la santé mentale une priorité en milieu de travail et sa volonté d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale au Canada.

Mme Tan quant à elle possède une vaste expérience internationale en assurance et en innovation numérique. Elle a longuement occupé des postes de direction dans le secteur des services financiers et est reconnue pour son leadership éclairé et son travail dans les domaines de la transformation numérique et de la santé. Avant de se joindre à Sun Life Canada, Mme Tan était cochef de la direction de l'un des plus grands assureurs d'Asie, où elle occupait également les fonctions de chef de l'exploitation et de chef de l'information. Auparavant, elle a travaillé dans plus de 13 pays à titre d'associée chez McKinsey. Mme Tan est titulaire d'une maîtrise en ingénierie et en informatique du MIT.

« Jacques a instauré à la Sun Life une culture qui favorise la créativité et l'esprit d'entreprise et incite l'équipe à se dépasser. Son leadership a permis à la Sun Life d'avoir un impact positif et durable sur la vie des Canadiens. Je me réjouis à l'idée de collaborer étroitement avec lui dans ses nouvelles fonctions, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Je suis ravi que Jessica se joigne à notre équipe de la haute direction comme dirigeante de Sun Life Canada. Jessica possède des compétences uniques et s'intégrera parfaitement à notre culture grâce à l'orientation client dont elle a toujours fait preuve. »

Active dans la communauté des affaires, Mme Tan figure au palmarès des 100 femmes les plus puissantes du monde de Forbes depuis 2019 et a été nommée parmi les cinq femmes les plus puissantes par la revue Fortune pendant cinq années consécutives, de 2019 à 2023. Elle siège au sein de plusieurs conseils d'administration et comités consultatifs au niveau mondial. Mme Tan est passionnée par les soins de santé et les soins à domicile pour les personnes âgées. Elle a agi à titre de bénévole au sein du système de soins de santé publics de Singapour dans le but d'accélérer l'utilisation de la technologie et des services de soins de santé en ligne et d'assurer une prestation de services de mieux-être et de services médicaux et sociaux intégrés à grande échelle pour les personnes âgées vivant à domicile.

