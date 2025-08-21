TORONTO, le 21 août 2025 /CNW/ - Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life, participera à une causerie animée par Mike Rizvanovic, directeur général, Services financiers canadiens, Banque Scotia. Steve Peacher, président général de Gestion SLC, participera quant à lui à une table ronde sur la croissance des marchés privés animée par Phil Hardie, analyste, Services financiers diversifiés/Assurance, Banque Scotia.

Date : 4 septembre 2025

Heure : Kevin Strain : 8 h 30 HE

Steve Peacher : 12 h 15 HE

Pour accéder aux webdiffusions en direct, rendez-vous dans la section destinée aux investisseurs de la Sun Life.

