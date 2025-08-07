La Sun Life annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2025

Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la Financière Sun Life inc. (la « FSL inc. ») et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Gestion d'actifs, Canada, États-Unis, Asie et Organisation internationale. L'information contenue dans le présent document est fondée sur les résultats financiers intermédiaires non audités de la FSL inc. pour la période close le 30 juin 2025, et elle devrait être lue parallèlement au rapport de gestion intermédiaire et à nos états financiers consolidés intermédiaires non audités et aux notes annexes (les « états financiers consolidés intermédiaires ») pour la période close le 30 juin 2025, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document. Des renseignements supplémentaires sur la FSL inc. sont disponibles à l'adresse www.sunlife.com sous la rubrique « Investisseurs - Résultats et rapports financiers », sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca , et sur le site de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l'adresse www.sec.gov . Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux normes IFRS. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Les montants indiqués dans le présent document peuvent avoir été arrondis.

TORONTO, le 7 août 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2025.

La Sun Life annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2025

Le bénéfice net sous-jacent 1) s'est établi à 1 015 M$, en hausse de 15 M$, ou 2 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024; le rendement des capitaux propres sous jacent 1) s'est établi à 17,6 %. Bénéfice net sous-jacent - Gestion d'actifs et de patrimoine 1), 2) : 455 M$, soit un niveau stable par rapport à l'exercice précédent. Bénéfice net sous-jacent - Santé et protection collective 1 ) : 326 M$, en hausse de 21 M$, ou 7 %. Bénéfice net sous-jacent - Protection individuelle 1), 3) : 299 M$, en baisse de 33 M$, ou 10 %. Charges de l'Organisation internationale et autres 1), 3) : perte nette de (65) M$, baisse de 27 M$ de la perte nette, ou 29‍ %.

s'est établi à 1 015 M$, en hausse de 15 M$, ou 2 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024; le rendement des capitaux propres sous jacent s'est établi à 17,6 %. Le bénéfice net déclaré s'est établi à 716 M$, en hausse de 70 M$, ou 11 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024; le rendement des capitaux propres déclaré 1) s'est établi à 12,4 %.

s'est établi à 12,4 %. L'actif géré1) s'est chiffré à 1 541 G$, en hausse de 76 G$, ou 5 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024.

« Les résultats du deuxième trimestre de la Sun Life ont été stimulés par le bénéfice net sous-jacent record enregistré en Asie, la croissance solide des activités en protection, ainsi que la hausse des bénéfices liés aux produits de gestion de patrimoine et aux placements. Les souscriptions par l'intermédiaire du réseau de la bancassurance ont augmenté de 15 % dans plusieurs marchés d'Asie, y compris Hong Kong, l'Inde et les Philippines, et les flux ont affiché une croissance continue à Gestion SLC, témoignant de la résilience de la composition de nos activités », a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. « Le recours à des initiatives numériques pour générer des résultats pour l'entreprise et les Clients demeure pour nous une priorité stratégique. Des outils d'IA générative novateurs accélèrent les progrès dans nos quatre piliers, améliorant l'expérience des Clients et nos interactions avec eux, réduisant les délais de traitement des demandes de règlement et favorisant les gains de productivité ».

« Notre situation du capital est demeurée solide grâce au ratio du TSAV de 151 %, nous procurant la stabilité et la souplesse nécessaires pour investir, grandir et créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes dans cet environnement externe incertain. Notre programme de rachat d'actions se poursuit, et nous avons racheté près de 400 M$ d'actions durant le trimestre », a ajouté M. Strain.

Points saillants financiers et opérationnels





Résultats trimestriels Cumuls annuels Rentabilité T2 25 T2 24 2025 2024

Bénéfice net sous-jacent (en millions de dollars)1) 1 015 1 000 2 060 1 875

Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (en millions de dollars) 716 646 1 644 1 464

Bénéfice par action sous-jacent (en dollars)1), 2) 1,79 1,72 3,62 3,22

Bénéfice par action déclaré (en dollars)2) 1,26 1,11 2,89 2,51

Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 17,6 % 18,1 % 17,7 % 17,1 %

Rendement des capitaux propres déclaré1) 12,4 % 11,7 % 14,1 % 13,4 % Croissance T2 25 T2 24 2025 2024

Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine (en millions de dollars)1) 52 712 46 262 114 933 93 160

Souscriptions - santé et protection collective (en millions de dollars)1) 535 494 1 115 1 022

Souscriptions - protection individuelle (en millions de dollars)1) 863 753 1 737 1 510

Actif géré (en milliards de dollars)1), 3) 1 541 1 465 1 541 1 465

Marge sur services contractuels (« MSC ») liée aux affaires nouvelles (en millions de dollars)1) 435 437 841 784 Solidité financière T2 25 T2 24





Ratios du TSAV (à la clôture de la période)4)









Financière Sun Life inc. 151 % 150 %





Sun Life du Canada5) 141 % 142 %





Ratio de levier financier (à la clôture de la période)1), 6) 20,4 % 22,6 %





Points saillants financiers et opérationnels - comparaison trimestrielle (entre le T2 2025 et le T2 2024)

(en millions de dollars) T2 25 Bénéfice net sous-jacent par type d'activité1), 2) : Sun Life Gestion

d'actifs Canada États-

Unis Asie Organisation

internationale Gestion d'actifs et de patrimoine 455 300 125 -- 30 -- Santé et protection collective 326 -- 153 173 -- -- Protection individuelle3) 299 -- 101 22 176 -- Charges de l'Organisation internationale et autres3) (65) -- -- -- -- (65) Bénéfice net sous-jacent1) 1 015 300 379 195 206 (65) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 716 254 330 103 98 (69) Variation du bénéfice net sous-jacent (en % d'un exercice à l'autre) 2 % (2) % (6) % (4) % 15 % n.s.4) Variation du bénéfice net déclaré (en % d'un exercice à l'autre) 11 % (7) % 13 % (19) % (35) % n.s.4) Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de

patrimoine1) 52 712 45 512 4 696 -- 2 504 -- Souscriptions - santé et protection collective1) 535 -- 201 313 21 -- Souscriptions - protection individuelle1) 863 -- 136 -- 727 -- Variation des flux bruts de gestion d'actifs et des souscriptions de produits de

gestion de patrimoine (en % d'un exercice à l'autre) 14 % 17 % (13) % -- 25 % -- Variation des souscriptions - santé et protection collective (en % d'un exercice

à l'autre) 8 % -- 41 % (6) % 11 % -- Variation des souscriptions - protection individuelle (en % d'un exercice à l'autre) 15 % -- (19) % -- 24 % --

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025. 2) Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025. 3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle, afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 4) Non significatif.

Le bénéfice net sous-jacent1) s'est établi à 1 015 M$, en hausse de 15 M$, ou 2 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine 1) à un niveau stable par rapport à l'exercice précédent : augmentation du bénéfice tiré des honoraires à Gestion SLC reflétant une mobilisation de capitaux solide et augmentation des produits tirés des honoraires en Asie liée à la hausse de l'actif géré, contrebalancées par la baisse des produits tirés des honoraires à la MFS 2) liée à la baisse de l'actif net moyen, et baisse de l'apport des placements en raison de la baisse du rendement.

à un niveau stable par rapport à l'exercice précédent : augmentation du bénéfice tiré des honoraires à Gestion SLC reflétant une mobilisation de capitaux solide et augmentation des produits tirés des honoraires en Asie liée à la hausse de l'actif géré, contrebalancées par la baisse des produits tirés des honoraires à la MFS liée à la baisse de l'actif net moyen, et baisse de l'apport des placements en raison de la baisse du rendement. Santé et protection collective 1) en hausse de 21 M$ : amélioration des résultats pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis reflétant principalement la révision des prix du régime Medicaid, l'augmentation des produits tirés des honoraires et les mesures de la direction, et résultats favorables au chapitre de la mortalité au Canada .

en hausse de 21 M$ : amélioration des résultats pour les garanties de frais dentaires aux États-Unis reflétant principalement la révision des prix du régime Medicaid, l'augmentation des produits tirés des honoraires et les mesures de la direction, et résultats favorables au chapitre de la mortalité au . Protection individuelle 1), 3) en baisse de 33 M$ : hausse des charges en Asie reflétant principalement les investissements continus dans les activités, et résultats défavorables au chapitre de la mortalité au Canada et aux États-Unis, partiellement contrebalancés par la croissance des affaires en Asie.

en baisse de 33 M$ : hausse des charges en Asie reflétant principalement les investissements continus dans les activités, et résultats défavorables au chapitre de la mortalité au et aux États-Unis, partiellement contrebalancés par la croissance des affaires en Asie. Charges de l'Organisation internationale et autres1), 3) : diminution de 27 M$ de la perte nette principalement attribuable au calendrier des dépenses d'investissement stratégique, et à la baisse de la rémunération incitative.

___________ 1) Se reporter à la rubrique C, « Rentabilité » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 pour plus de renseignements sur des éléments importants attribuables aux éléments du bénéfice net déclaré et du bénéfice net sous-jacent et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document pour un rapprochement entre le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les types d'activité dans les secteurs d'activité/organisations de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025. 2) MFS Investment Management (la « MFS »). 3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle, afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 716 M$, en hausse de 70 M$, ou 11 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

La charge de restructuration de 108 M$ comptabilisée à l'exercice précédent dans le secteur Organisation internationale 1) .

. L'augmentation du bénéfice net sous-jacent. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les éléments suivants :

Une perte de valeur de 61 M$ relative à une immobilisation incorporelle au titre d'une relation avec un Client découlant de la résiliation anticipée d'un contrat collectif de garanties de frais dentaires aux États-Unis.

D'autres incidences défavorables des marchés dans l'ensemble de l'Asie et au Canada , partiellement contrebalancées par l'incidence favorable des taux d'intérêt principalement attribuable aux variations non parallèles des courbes au Canada , et amélioration des résultats liés aux placements immobiliers2).

Le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est chiffré à 17,6 % et le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 12,4 % (deuxième trimestre de 2024 - 18,1 % et 11,7 %, respectivement). La FSL inc. a clôturé le trimestre avec un ratio du TSAV de 151 %.

Points saillants des secteurs d'activité

Gestion d'actifs : Leader mondial dans les catégories d'actifs publics et alternatifs grâce à la MFS et à Gestion SLC

Le bénéfice net sous-jacent de Gestion d'actifs s'est chiffré à 300 M$, en baisse de 7 M$, ou 2 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

MFS en baisse de 10 M$ (en baisse de 10 M$ en dollars américains) : diminution des produits tirés des honoraires liée à la baisse de l'actif net moyen. Le ratio de la marge d'exploitation nette avant impôt 3) s'est établi à 35,1 % au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 36,5 % à l'exercice précédent, en raison de la baisse de l'actif net moyen et de la baisse des produits nets tirés des placements.

en baisse de 10 M$ (en baisse de 10 M$ en dollars américains) : diminution des produits tirés des honoraires liée à la baisse de l'actif net moyen. Le ratio de la marge d'exploitation nette avant impôt s'est établi à 35,1 % au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 36,5 % à l'exercice précédent, en raison de la baisse de l'actif net moyen et de la baisse des produits nets tirés des placements. Gestion SLC en hausse de 3 M$ : hausse du bénéfice tiré des honoraires, en grande partie contrebalancée par la baisse des produits tirés des placements en capitaux de lancement. Le bénéfice tiré des honoraires3) a augmenté de 37 % en raison de la mobilisation de capitaux solide et de la diminution des charges. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires3) s'est chiffrée à 25,9 % au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 24,0 % à l'exercice précédent.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 254 M$, en baisse de 20 M$, ou 7 %, par rapport à l'exercice précédent en raison de l'incidence des marchés à Gestion SLC.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 3 M$ du bénéfice net sous-jacent et du bénéfice net déclaré, respectivement.

Le total de l'actif géré3) s'est chiffré à 1 114 G$ au deuxième trimestre de 2025, et il se composait d'un actif de 865 G$ (635 G$ US) provenant de la MFS et d'un actif de 250 G$ provenant de Gestion SLC. Les sorties nettes totales de 15,7 G$ de Gestion d'actifs au deuxième trimestre de 2025 reflètent les sorties nettes de 19,8 G$ (14,3 G$ US) de la MFS, principalement attribuables au rééquilibrage du portefeuille institutionnel et aux sorties nettes aux affaires individuelles reflétant l'incertitude persistante sur les marchés des actions, partiellement contrebalancées par les entrées nettes de 4,1 G$ de Gestion SLC en raison de la mobilisation de capitaux solide.

La MFS a été nommée « Best New ETF Issuer » lors de la remise des prix etf.com de 20254) grâce à sa nouvelle gamme de produits novateurs. Les entrées nettes des Fonds négociés en Bourse (« FNB ») à gestion active de la MFS ont atteint près de 585 M$ US depuis leur lancement à la fin de 2024. La MFS a continué d'enregistrer d'importants flux de placements en titres à revenu fixe, ayant généré des entrées nettes de 1,6 G$ US durant le trimestre, une hausse de 60 % par rapport à l'exercice précédent.

BentallGreenOak (« BGO ») a atteint la quatrième place du classement 2025 du PERE5) des 100 premières sociétés de gestion immobilière fermées du monde. Cette réalisation reflète la mobilisation de capitaux accrue par BGO durant l'exercice précédent et son engagement à fournir aux Clients des solutions de placement sur mesure et soucieuses des risques.

En avril 2025, Crescent Capital Group LP (« Crescent ») a fermé un troisième fonds de prêts spécialisés européen, générant environ 3 G€. Le montant de fonds mobilisés est considérablement plus élevé que pour le fonds précédent, ce qui s'inscrit dans la stratégie de Crescent visant à investir principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance de sociétés garantis d'émissions privées en Europe.

____________ 1) Une charge de restructuration de 108 M$ (138 M$ avant impôt) a été comptabilisée au deuxième trimestre de 2024, laquelle reflétait les mesures prises pour améliorer la discipline financière et la productivité, conformément à notre stratégie Incidence sur le Client, venant ainsi soutenir notre objectif financier à moyen terme de croissance du bénéfice par action sous-jacent (la « charge de restructuration comptabilisée à l'exercice précédent à l'Organisation internationale »). Nous prévoyons que ces mesures se traduiront par des économies annuelles d'environ 200 M$ (avant impôt) d'ici 2026. 2) Les résultats liés aux placements immobiliers reflètent l'écart entre la valeur réelle des placements immobiliers et les rendements à long terme couvrant les passifs relatifs aux contrats d'assurance prévus par la direction (les « résultats liés aux placements immobiliers »). 3) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025. 4) Les prix etf.com récompensent les joueurs les plus influents, novateurs et marquants du secteur des FNB à l'échelle mondiale. 5) Private Equity Real Estate (« PERE »). Selon le classement 2025 du PERE 100 des plus grandes sociétés immobilières fermées du monde.

Canada : Leader en santé, en gestion de patrimoine et en assurance

Le bénéfice net sous-jacent au Canada s'est chiffré à 379 M$, en baisse de 23 M$, ou 6 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant les facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine en baisse de 5 M$ : baisse de l'apport des placements reflétant la légère baisse du rendement des contrats de placement.

en baisse de 5 M$ : baisse de l'apport des placements reflétant la légère baisse du rendement des contrats de placement. Santé et protection collective en hausse de 1 M$ : résultats favorables au chapitre de la mortalité pour l'assurance-vie collective, en grande partie contrebalancés par les résultats moins favorables au chapitre de la morbidité pour l'invalidité.

en hausse de 1 M$ : résultats favorables au chapitre de la mortalité pour l'assurance-vie collective, en grande partie contrebalancés par les résultats moins favorables au chapitre de la morbidité pour l'invalidité. Protection individuelle en baisse de 19 M$ : résultats défavorables au chapitre de la mortalité.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 330 M$, en hausse de 38 M$, ou 13 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'incidence des marchés partiellement contrebalancée par la baisse du bénéfice net sous-jacent. L'incidence des marchés est principalement attribuable à l'incidence favorable des marchés des actions et à l'incidence favorable des taux d'intérêt, principalement en raison des variations non parallèles des courbes, partiellement contrebalancée par d'autres incidences liées aux marchés.

Souscriptions au Canada1) :

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont chiffrés à 5 G$, en baisse de 13 %, en raison de la baisse des souscriptions de régimes à prestations déterminées aux Régimes collectifs de retraite (« RCR »), reflétant une transaction de 1,2 G$ à l'exercice précédent, partiellement contrebalancée par la hausse des souscriptions de régimes à cotisations déterminées aux RCR attribuable à l'augmentation des ventes de contrats importants.

Les souscriptions en santé et protection collective se sont établies à 201 M$, en hausse de 41 %, en raison de l'augmentation des ventes de contrats importants.

Les souscriptions en protection individuelle se sont chiffrées à 136 M$, en baisse de 19 %, reflétant la diminution des souscriptions dans le réseau de tiers.

Nous avons marqué un jalon important dans nos activités en santé, soit le premier anniversaire de notre administration du Régime canadien de soins dentaires (le « RCSD »). Le RCSD a récemment été étendu pour couvrir les adultes admissibles entre 18 et 64 ans, rendant les soins buccodentaires plus accessibles et plus abordables pour près de 9 millions de résidents canadiens. Jusqu'à maintenant, ce sont 5,2 millions de Canadiens qui ont été approuvés pour accéder à des soins au titre du régime, dont près de 2,2 millions qui reçoivent déjà des soins.

Nous avons transféré les services Deuxième avis médical à la plateforme Soins virtuels Lumino Santé, offerts par Dialogue. Ces services sont offerts aux participants de la Sun Life Santé et aux Clients de l'Assurance individuelle, ainsi qu'aux membres de leur famille, et prévoient un accès à des deuxièmes avis d'experts quant au diagnostic et au traitement de problèmes de santé physique et mentale. Les services sont offerts via une application mobile, en ligne et par téléphone, et assurent un soutien rapide, confidentiel et personnalisé pour les décisions importantes concernant la santé.

États-Unis : Leader en santé et en garanties collectives

Le bénéfice net sous-jacent aux États-Unis s'est chiffré à 143 M$ US, en baisse de 6 M$ US, ou 4 % (195 M$, en baisse de 9 M$, ou 4 %), par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Santé et protection collective en hausse de 11 M$ US : amélioration des résultats pour les garanties de frais dentaires, principalement en raison de la révision des prix du régime Medicaid, de l'augmentation des produits tirés des honoraires et des mesures de la direction, tandis que les résultats reflètent une augmentation des règlements et de l'utilisation.

en hausse de 11 M$ US : amélioration des résultats pour les garanties de frais dentaires, principalement en raison de la révision des prix du régime Medicaid, de l'augmentation des produits tirés des honoraires et des mesures de la direction, tandis que les résultats reflètent une augmentation des règlements et de l'utilisation. Protection individuelle en baisse de 17 M$ US : résultats défavorables au chapitre de la mortalité et du crédit.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 74 M$ US, en baisse de 17 M$ US, ou 19 % (103 M$, en baisse de 24 M$, ou 19 %), par rapport à l'exercice précédent, en raison d'une perte de valeur de 45 M$ US relative à une immobilisation incorporelle au titre d'une relation avec un Client découlant de la résiliation anticipée d'un contrat collectif de garanties de frais dentaires aux États-Unis, partiellement contrebalancée par l'incidence des marchés principalement attribuable à l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers et à l'incidence favorable des taux d'intérêt.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 2 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 1 M$ du bénéfice net déclaré.

Les souscriptions de produits collectifs aux États-Unis se sont chiffrées à 226 M$ US, en baisse de 7 % (313 M$, en baisse de 6 %), en raison de la baisse des souscriptions d'assurance-maladie en excédent de pertes aux Garanties collectives reflétant la discipline de fixation des prix dans un marché concurrentiel, partiellement contrebalancée par la hausse des souscriptions de garanties de frais dentaires au titre du régime Medicaid et de régimes commerciaux.

Les Garanties collectives de la Sun Life États-Unis ont établi un partenariat avec Wellthy, une plateforme d'accompagnement et de soins personnalisés, afin d'aider les participants des régimes d'assurance-vie collective et leur famille à s'orienter dans les démarches complexes associées aux soins aux personnes endeuillées et aux personnes en fin de vie. Le service offert grâce à ce partenariat aidera nos Clients et leur famille à traverser les épreuves de la vie les plus difficiles.

Du côté de l'assurance-santé et des solutions de gestion des risques, nous avons lancé le service Expert Cancer Review, qui procure aux participants ayant reçu un diagnostic de cancer un accès à un deuxième avis objectif et documenté de la part d'un spécialiste en oncologie indépendant par l'entremise de l'outil de promotion des soins et d'orientation dans le système de santé Health Navigator de la Sun Life. Le rapport annuel de la Sun Life sur les demandes de règlement de frais médicaux élevés indique que le cancer est la maladie la plus fréquente et la plus coûteuse dans tout le pays. Obtenir un deuxième avis peut avoir des retombées considérables sur le parcours santé du patient, qui peut potentiellement éviter un mauvais diagnostic et des traitements non nécessaires, et bénéficier de thérapies plus adaptées et de coûts moins élevés.

Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide

Le bénéfice net sous-jacent en Asie s'est établi à 206 M$, en hausse de 27 M$, ou 15 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine en hausse de 12 M$ : augmentation des produits tirés des honoraires liée à la hausse de l'actif géré reflétant les fluctuations des marchés et les entrées nettes.

en hausse de 12 M$ : augmentation des produits tirés des honoraires liée à la hausse de l'actif géré reflétant les fluctuations des marchés et les entrées nettes. Protection individuelle1) en hausse de 15 M$ : essor favorable des souscriptions et bonne croissance des affaires en vigueur et augmentation de l'apport des placements, partiellement contrebalancés par la hausse des charges reflétant les investissements continus dans les activités.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 98 M$, en baisse de 53 M$, ou 35 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant l'incidence des marchés principalement attribuable à d'autres incidences défavorables liées aux marchés et à l'incidence défavorable des marchés des actions, partiellement contrebalancée par l'augmentation du bénéfice net sous-jacent et l'incidence d'un ajustement au titre du taux d'imposition global minimal prévu par les règles du Pilier Deux à l'exercice précédent2).

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 4 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 3 M$ du bénéfice net déclaré.

Souscriptions en Asie3) :

Les souscriptions de produits individuels se sont établies à 727 M$, en hausse de 24 %, reflétant la hausse des souscriptions : à Hong Kong, par l'intermédiaire de tous les réseaux; en Indonésie, par l'intermédiaire du réseau de la bancassurance; en Inde, par l'intermédiaire des réseaux de distribution d'agences et de la bancassurance.

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont établis à 3 G$, en hausse de 25 %, en raison de l'augmentation des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe en Inde.

La MSC liée aux affaires nouvelles s'est établie à 299 M$ au deuxième trimestre de 2025, en hausse par rapport à 220 M$ à l'exercice précédent, principalement en raison des solides marges bénéficiaires et de la hausse des souscriptions à Hong Kong.

Le 15 juillet 2025, nous avons acquis une participation additionnelle dans la Bowtie Life Insurance Company Limited (« Bowtie »). Cet investissement renforce le partenariat de longue date entre la Sun Life et Bowtie, et il cadre avec notre objectif commun consistant à rendre l'assurance-santé simple, accessible et abordable. Bowtie est le premier assureur virtuel de Hong Kong à occuper une position de chef de file du marché4) dans le canal de vente direct de Hong Kong.

Nous avons réalisé des investissements importants dans la numérisation et l'analytique afin d'améliorer l'expérience Client. En Inde, notre coentreprise Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited a tiré parti du taux d'adoption du numérique aux affaires nouvelles de 100 % et a ajouté plus de 100 000 nouveaux Clients5) au moyen d'un processus d'accueil simplifié et entièrement numérique.

Organisation internationale

La perte nette sous-jacente s'est établie à 65 M$, comparativement à une perte nette sous-jacente de 92 M$ à l'exercice précédent, en raison du calendrier des dépenses d'investissement stratégique et de la baisse de la rémunération incitative.

La perte nette déclarée s'est chiffrée à 69 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 198 M$ à l'exercice précédent, reflétant la charge de restructuration de 108 M$ comptabilisée à l'exercice précédent, et la variation de la perte nette sous-jacente.

____________ 1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités liées aux Charges du bureau régional et autres ont été transférées au type d'activité Protection individuelle afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 2) Pour plus de renseignements, se reporter à la note 8 de nos états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 juin 2025 et à la rubrique D, « Rentabilité », du rapport de gestion annuel de 2024. 3) Par rapport à l'exercice précédent. 4) Selon les statistiques provisoires pour 2024 relatives aux activités à long terme de l'Insurance Authority, Bowtie Life s'est classée, au quatrième trimestre de 2024, au premier rang en fonction du nombre de nouveaux contrats individuels à prime autre qu'unique souscrits par l'intermédiaire du canal direct à Hong Kong. 5) Ajout de 118 000 Clients depuis le deuxième trimestre de 2024.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant, sont disponibles à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 et dans les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section « Investisseurs - Résultats et rapports financiers » à l'adresse www.sunlife.com .

1. Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent

Le bénéfice net sous-jacent est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui aide à comprendre le rendement des activités de la Sun Life en apportant certains ajustements au bénéfice calculé en vertu des IFRS. Le bénéfice net sous-jacent, de même que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (le bénéfice net déclaré), servent de base à la planification de la gestion et constituent également une mesure clé de nos programmes de rémunération incitative du personnel. Cette mesure reflète le point de vue de la direction à l'égard du rendement sous-jacent des activités de la Compagnie et du potentiel de bénéfice à long terme. Par exemple, en raison de la nature à plus long terme de nos activités d'assurance individuelle, les fluctuations du marché liées aux taux d'intérêt, aux marchés des actions et aux immeubles de placement peuvent avoir une incidence importante sur le bénéfice net déclaré de la période de présentation de l'information financière. Toutefois, ces incidences ne se matérialisent pas nécessairement, et elles pourraient ne jamais se matérialiser si les marchés fluctuent dans la direction opposée au cours de périodes ultérieures ou, dans le cas des taux d'intérêt, si le placement à revenu fixe connexe est détenu jusqu'à son échéance.

Le bénéfice net sous-jacent élimine l'incidence des éléments suivants du bénéfice net déclaré :

L'incidence des marchés reflétant l'écart après impôt entre les fluctuations réelles et les fluctuations prévues du marché;

Les modifications des hypothèses et mesures de la direction;

D'autres ajustements :

i) Actions de la MFS détenues par la direction;

ii) Acquisitions, intégrations et restructurations;

iii) Amortissement des immobilisations incorporelles;

iv) D'autres éléments de nature inhabituelle ou exceptionnelle.

Pour plus d'information sur les ajustements retirés du bénéfice net déclaré pour arriver au bénéfice net sous-jacent, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS - 2 - Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025.

Le tableau ci-dessous présente les montants après impôt exclus de notre bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) et de notre bénéfice par action sous-jacent, ainsi qu'un rapprochement entre ces montants et notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice par action déclaré selon les normes IFRS.

Rapprochements de certaines mesures du bénéfice net Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars, après impôt) T2 25 T2 24 2025 2024 Bénéfice net sous-jacent 1 015 1 000 2 060 1 875 Incidence des marchés







Incidence des marchés des actions -- (8) (48) 4 Incidence des taux d'intérêt1) (94) (52) (37) (12) Incidence des variations de la juste valeur des immeubles de placement

(résultats liés aux placements immobiliers) (72) (93) (103) (215) À ajouter : Incidence des marchés (166) (153) (188) (223) À ajouter : Modifications des hypothèses et mesures de la direction 3 16 (1) 9

Autres ajustements











Actions de la MFS détenues par la direction (1) -- 4 (12)



Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3), 4), 5) (38) (164) (92) (142)



Amortissement des immobilisations incorporelles6) (97) (38) (136) (74)



Autres7), 8) -- (15) (3) 31 À ajouter : Total des autres ajustements (136) (217) (227) (197) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 716 646 1 644 1 464 Bénéfice par action sous-jacent (dilué) (en dollars) 1,79 1,72 3,62 3,22 À ajouter : Incidence des marchés (en dollars) (0,30) (0,26) (0,34) (0,39)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (en dollars) 0,01 0,03 -- 0,02

Actions de la MFS détenues par la direction (en dollars) -- -- 0,01 (0,02)

Acquisitions, intégrations et restructurations (en dollars) (0,07) (0,28) (0,16) (0,24)

Amortissement des immobilisations incorporelles (en dollars) (0,17) (0,07) (0,24) (0,13)

Autres (en dollars) -- (0,03) (0,01) 0,05

Incidence des titres convertibles sur le bénéfice par action dilué (en dollars) -- -- 0,01 -- Bénéfice par action déclaré (dilué) (en dollars) 1,26 1,11 2,89 2,51

1) Nos résultats sont sensibles aux taux d'intérêt à long terme en raison de la nature de nos activités, ainsi qu'aux variations non parallèles de la courbe de rendement (par exemple, les aplatissements, les inversions, les accentuations). 2) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de Gestion SLC, soit BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners, Crescent Capital Group LP et Advisors Asset Management, Inc., y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de 15 M$ au deuxième trimestre de 2025 et de 29 M$ au premier semestre de 2025 (deuxième trimestre de 2024 - 22 M$; second semestre de 2024 - 44 M$). 3) Comprend les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration de DentaQuest, acquise le 1er juin 2022. 4) Les données du deuxième trimestre de 2024 comprennent une charge de restructuration de 108 M$ comptabilisée dans le secteur Organisation internationale. 5) Afin de respecter certaines obligations réglementaires, au premier trimestre de 2024, nous avons vendu 6,3 % de notre participation dans la Aditya Birla Sun Life AMC Limited (la « vente partielle d'ABSLAMC »), générant un profit de 84 M$. À la suite de la transaction, notre participation dans ABSLAMC a été réduite, passant de 36,5 % à 30,2 %, pour un produit brut de 136 M$. Par la suite, au deuxième trimestre de 2024, nous avons vendu 0,2 % de notre participation. 6) Comprend une perte de valeur de 61 M$ relative à une immobilisation incorporelle au titre d'une relation avec un Client découlant de la résiliation anticipée d'un contrat collectif de garanties de frais dentaires aux États-Unis. 7) Comprend un ajustement au titre du taux d'imposition global minimal prévu par les règles du Pilier Deux au deuxième trimestre de 2024. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 8 de nos états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 juin 2025 et à la rubrique D, « Rentabilité », du rapport de gestion annuel de 2024. 8) Comprend la résiliation anticipée d'une entente de distribution à Gestion d'actifs au premier trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente les montants avant impôt des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent.



Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars) T2 25 T2 24 2025 2024 Bénéfice net sous-jacent (après impôt) 1 015 1 000 2 060 1 875 Ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) :







À ajouter : Incidence des marchés (187) (169) (215) (195)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction1) 4 18 (1) 10

Autres ajustements (181) (254) (294) (213)

Total des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) (364) (405) (510) (398) À ajouter : Impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent 65 51 94 (13) Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (après impôt) 716 646 1 644 1 464

1) Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et inclut les incidences autres que sur les passifs. À l'inverse, les états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 juin 2025 (la note 10.B.v des états financiers consolidés annuels de 2024) présentent l'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur le bénéfice net, et l'incidence sur la MSC comprend les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation.

Les impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent peuvent varier par rapport à la fourchette de taux d'imposition effectifs prévus en raison de la composition des activités de la Compagnie à l'échelle internationale ainsi que d'autres ajustements fiscaux.

2. Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS

La direction utilise également les mesures financières non conformes aux normes IFRS suivantes, et une liste complète est présentée à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025.

Actif géré. L'actif géré constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui indique la taille des actifs de notre Compagnie pour l'ensemble des domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Il n'existe aucune mesure financière normalisée en vertu des normes IFRS. En plus des mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables, soit le solde du fonds général et des fonds distincts dans nos états de la situation financière, l'actif géré comprend également les actifs de tiers gérés et les ajustements de consolidation. Les ajustements de consolidation sont présentés séparément, puisque les ajustements de consolidation s'appliquent à toutes les composantes du total de l'actif géré. Pour plus de renseignements sur les actifs de tiers gérés, se reporter aux rubriques D, « Croissance - 2 - Actif géré », et N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T2 25 T2 24 Actif géré



Actif du fonds général 220 671 207 545 Fonds distincts 155 616 136 971 Actifs de tiers gérés1) 1 214 483 1 161 525 Ajustements de consolidation1), 2) (49 564) (40 660) Total de l'actif géré2) 1 541 206 1 465 381

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025. 2) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour.

Trésorerie et autres actifs liquides. Cette mesure comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les titres négociés sur le marché, déduction faite des prêts liés aux acquisitions et des prêts à court terme détenus par la FSL inc. (la société mère ultime), et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive. Cette mesure constitue un des facteurs clés pris en considération à l'égard des fonds disponibles pour la réaffectation de capitaux afin de soutenir la croissance des activités.

(en millions de dollars) Au 30 juin 2025 Au 31 décembre 2024 Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en

propriété exclusive) :



Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme 530 479 Titres de créance1) 593 780 Titres de capitaux propres2) -- 112 Sous-total 1 123 1 371 À déduire : Prêts liés aux acquisitions et prêts à court terme3) (détenus par la FSL inc. et

ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) -- (17) Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille en propriété

exclusive) 1 123 1 354

1) Comprennent les obligations négociées sur le marché. 2) Comprennent les placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB »). 3) Comprennent les prélèvements effectués sur les facilités de crédit afin de gérer le calendrier des flux de trésorerie.

3. Rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par secteur d'activité



T2 25 (en millions de dollars) Gestion

d'actifs Canada États-

Unis Asie Organisation

internationale Total Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 300 379 195 206 (65) 1 015 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (29) (41) 3 (116) (4) (187)

Modifications des hypothèses et mesures

de la direction (avant impôt) -- 2 -- 2 -- 4

Autres ajustements (avant impôt) (31) (8) (137) (5) -- (181)

Charge (économie) d'impôt 14 (2) 42 11 -- 65 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires

ordinaires 254 330 103 98 (69) 716

T2 24 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 307 402 204 179 (92) 1 000 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (2) (127) (35) (3) (2) (169)

Modifications des hypothèses et mesures

de la direction (avant impôt) -- 8 -- 10 -- 18

Autres ajustements (avant impôt) (33) (9) (70) (4) (138) (254)

Charge (économie) d'impôt 2 18 28 (31) 34 51 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires

ordinaires 274 292 127 151 (198) 646

