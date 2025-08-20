TORONTO et MONTRÉAL, le 20 août 2025 /CNW/ - Gestion SLC, gestionnaire de placements institutionnels à revenu fixe et alternatifs ayant un actif géré de 408 milliards de dollars canadiens (300 milliards de dollars américains), a le plaisir d'annoncer que Véronique Lauzière a été nommée directrice générale principale et cheffe du développement des affaires et des relations avec la clientèle au Canada, à effet immédiat.

Mme Lauzière sera chargée de stimuler la croissance et d'approfondir les relations avec la clientèle dans le marché institutionnel canadien, en mettant en valeur la gamme complète de capacités de placement de la société dans les marchés privés et publics.

Mme Lauzière continuera de travailler à Montréal (Québec) et relèvera de Tim Boomer, directeur général principal et chef des solutions pour les Clients et du développement des affaires en Amérique du Nord, Gestion SLC.

« La promotion de Véronique témoigne de son leadership exceptionnel et de l'incidence importante qu'elle a eue sur nos affaires, a indiqué M. Boomer. Sa vision stratégique, sa connaissance approfondie de l'industrie et sa capacité à favoriser de solides relations avec la clientèle seront essentielles pour poursuivre notre expansion sur le marché canadien. Quel plaisir de la voir assumer ce rôle élargi de direction du développement des affaires et des relations avec la clientèle au Canada dans notre prochaine phase de croissance! »

Depuis 2022, Mme Lauzière a joué un rôle central dans la progression des affaires de la société au Québec, qui est un chapitre crucial de l'histoire de Gestion SLC. Mme Lauzière représente Gestion SLC dans l'équipe de direction de la Sun Life Québec, et elle a contribué à renforcer la position de gestionnaire d'actifs de la Sun Life dans la région.

« Nous sommes ravis que Véronique puisse profiter de notre élan sur le marché québécois, a déclaré Steve Peacher, président général, Gestion SLC. Parallèlement à sa stratégie de croissance dans d'autres provinces, Gestion SLC s'engage à affirmer sa présence d'un océan à l'autre pour répondre aux besoins diversifiés de nos Clients partout au Canada. »

Mme Lauzière a acquis son expérience et ses connaissances en offrant des conseils à des régimes de retraite, des compagnies d'assurance et d'autres investisseurs institutionnels, et en mettant l'accent des solutions de placement novatrices qui aident à répondre aux besoins de ces organisations. Elle a occupé des postes de direction dans des sociétés de services-conseils de premier plan au Canada et aux États-Unis, et elle possède une solide expertise en gestion du risque.

Elle est actuaire qualifiée, détient un baccalauréat ès sciences de l'Université Concordia et possède le titre de CFA.

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement de Gestion SLC dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements alternatifs du marché du crédit axé exclusivement sur les titres de créance de sociétés grâce à des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants.

Au 30 juin 2025, l'actif géré de Gestion SLC s'élevait à 408 milliards de dollars canadiens (300 milliards de dollars américains), et AAM administrait un actif supplémentaire d'environ 13 milliards de dollars canadiens 9 milliards de dollars américains).

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site gestionslc.ca.

